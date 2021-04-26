Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
SWV5613G/00
HDMI Premium Certified-kabel
HDMI Premium Certified-kabel ger Ultra HD 4K-upplösning med 60 fps. HDMI med hög hastighet har stöd för fullständigt 32-kanaligt ljudsystem med en samplingshastighet på upp till 1 536 KHz.
4K 60 Hz
18 Gbit/s
1,5 m
Överlägsen visnings- och spelupplevelse med maximalt 60 bilder per sekund.
Material med hög kvalitet – 30 AWG ren koppartråd för bästa möjliga anslutning med minsta möjliga dataförlust.
Har funktioner för alla 3D-videoformat, vilket möjliggör verklig 3D-hemmabio och spelprogram.
Recensioner