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Utgått

HDMI-kabel

SWV5630G/00

Upplev Ultra HD-bilder

Upplev Ultra HD 4K-upplösning med 60 fps. HDMI med hög hastighet har stöd för fullständigt 32-kanaligt ljudsystem med en samplingshastighet på upp till 1 536 KHz.

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4K 60 Hz Ultra HD med Ethernet

Upplev Ultra HD-bilder

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gbit/s

  • 3 m

UHD 2 160p (4K)

Har funktioner för videoupplösningar på upp till 4K eller UHD 2160p. Det gör att din skärm kan jämföras med Digital Cinema-system som används på biografer.

60 Hz bilder per sekund

Överlägsen visnings- och spelupplevelse med maximalt 60 bilder per sekund.

Guldpläterade kontakter för tillförlitlig anslutning.

Guldpläterade kontakter för tillförlitlig anslutning.

Tekniska specifikationer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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