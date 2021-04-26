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Utgått

HDMI-kabel

SWV5633G/00

HDMI Premium Certified-kabel

HDMI Premium Certified-kabel ger Ultra HD 4K-upplösning med 60 fps. HDMI med hög hastighet har stöd för fullständigt 32-kanaligt ljudsystem med en samplingshastighet på upp till 1 536 KHz.

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4K 60 Hz Ultra HD med Ethernet

HDMI Premium Certified-kabel

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gbit/s

  • 3 m

60 Hz bilder per sekund

Överlägsen visnings- och spelupplevelse med maximalt 60 bilder per sekund.

30 AWG ren koppartråd för bästa bild- och ljudkvalitet.

Material med hög kvalitet – 30 AWG ren koppartråd för bästa möjliga anslutning med minsta möjliga dataförlust.

3D-upplevelse

Har funktioner för alla 3D-videoformat, vilket möjliggör verklig 3D-hemmabio och spelprogram.

Tekniska specifikationer

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