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HDMI-kabel

SWV5733B/00

Upplev Ultra HD-bilder

Upplev Ultra HD 4K-upplösning med 60 fps. HDMI med hög hastighet har stöd för fullständigt 32-kanaligt ljudsystem med en samplingshastighet på upp till 1 536 Khz. 3 meter lång kabel.

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4K 60 Hz Ultra HD med Ethernet

Upplev Ultra HD-bilder

  • HDMI 2.0

  • 18 Gbit/s

  • 4K 60 Hz

  • 3 m

60 Hz bilder per sekund

Överlägsen visnings- och spelupplevelse med maximalt 60 bilder per sekund.

3D-upplevelse

Har funktioner för alla 3D-videoformat, vilket möjliggör verklig 3D-hemmabio och spelprogram.

ARC (Audio Return Channel)

Gör så att en HDMI-ansluten TV med inbyggd mottagare kan sända digitala ljuddata till ett surroundljudssystem, vilket eliminerar behovet av en separat ljudkabel.

Tekniska specifikationer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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