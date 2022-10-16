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SWV5733B/00
Upplev Ultra HD-bilder
Upplev Ultra HD 4K-upplösning med 60 fps. HDMI med hög hastighet har stöd för fullständigt 32-kanaligt ljudsystem med en samplingshastighet på upp till 1 536 Khz. 3 meter lång kabel.
HDMI 2.0
18 Gbit/s
4K 60 Hz
3 m
Överlägsen visnings- och spelupplevelse med maximalt 60 bilder per sekund.
Har funktioner för alla 3D-videoformat, vilket möjliggör verklig 3D-hemmabio och spelprogram.
Gör så att en HDMI-ansluten TV med inbyggd mottagare kan sända digitala ljuddata till ett surroundljudssystem, vilket eliminerar behovet av en separat ljudkabel.
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