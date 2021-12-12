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Utgått
SWV6001/00
Förstklassig USB-C till HDMI-adapter
Förstklassig USB-C till HDMI (hon)-adapterkabel. Med 4K-upplösning och 0,15 meter kabellängd.
Hane-hona
HDMI 2.0
I kvalitetstillverkning används endast material av högsta kvalitet för att skapa produkter med ökad hållbarhet.
Stöder videoupplösning upp till 4K (3 840 x 2 160) för att ge bästa möjliga bildkvalitet och spelupplevelser.
Luta dig tillbaka och njut av suverän video med 30 bilder per sekund. Det ger dig en bättre tittarupplevelse.
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