Förstklassig USB-C till HDMI och VGA-adapter

Förstklassig USB-C till HDMI (hon) och VGA-adapter. 0,15 meter kabellängd. VGA-utgången har stöd för 1920 x 1080P vid 60 Hz full HD-utmatning. HDMI har stöd för 4K*2K vid 30 Hz oerhört tydlig utmatning.