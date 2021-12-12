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Utgått
SWV6021/00
Förstklassig USB-C till HDMI och VGA-adapter
Förstklassig USB-C till HDMI (hon) och VGA-adapter. 0,15 meter kabellängd. VGA-utgången har stöd för 1920 x 1080P vid 60 Hz full HD-utmatning. HDMI har stöd för 4K*2K vid 30 Hz oerhört tydlig utmatning.
HDMI
VGA
I kvalitetstillverkning används endast material av högsta kvalitet för att skapa produkter med ökad hållbarhet.
Stöder videoupplösning upp till 4K (3 840 x 2 160) för att ge bästa möjliga bildkvalitet och spelupplevelser.
Luta dig tillbaka och njut av suverän video med 30 bilder per sekund. Det ger dig en bättre tittarupplevelse.
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