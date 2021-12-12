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Utgått

USB-C-adapter

SWV6021/00

Förstklassig USB-C till HDMI och VGA-adapter

Förstklassig USB-C till HDMI (hon) och VGA-adapter. 0,15 meter kabellängd. VGA-utgången har stöd för 1920 x 1080P vid 60 Hz full HD-utmatning. HDMI har stöd för 4K*2K vid 30 Hz oerhört tydlig utmatning.

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Fantastisk klarhet och fantastiskt ljud

Förstklassig USB-C till HDMI och VGA-adapter

  • HDMI

  • VGA

Tillverkad med kvalitet

I kvalitetstillverkning används endast material av högsta kvalitet för att skapa produkter med ökad hållbarhet.

4K-upplösning (3 840 x 2 160)

Stöder videoupplösning upp till 4K (3 840 x 2 160) för att ge bästa möjliga bildkvalitet och spelupplevelser.

Jämn bild med 30 bilder per sekund, 30 Hz videosignal

Luta dig tillbaka och njut av suverän video med 30 bilder per sekund. Det ger dig en bättre tittarupplevelse.

Tekniska specifikationer

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