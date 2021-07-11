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Utgått
SWV6801/00
Premiumflätad USB-C till USB-C-kabel
Thunderbolt 3 USB-C-uttaget stöder enheter med 5K-upplösning och 40 Gbps bandbredd. Premiumkabel med en längd på 1.5 meter för extra flexibilitet under laddning.
Thunderbolt 3.0
USB 4.0
40 Gbps
1,5 m
En lösning med en enda kabel för USB-C-skärmen som ger video, ultrasnabb dataöverföring medan du laddar din laptop.
Stöd för USB 4.0-höghastighetsbandbredd på 40 Gbit/s.
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