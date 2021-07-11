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Utgått

USB-C till USB-C

SWV6803/00

Förstklassig flätad USB-C till USB-C-kabel

Thunderbolt 3 USB-C-uttag stödjer enheter med 5K-upplösning och en bandbredd på 40 Gbit/s. 3 meter lång premiumkabel för ökad flexibilitet under laddning.

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Förstklassig flätad USB-C till USB-C-kabel

  • Thunderbolt 3.0

  • USB 4.0

  • 40 Gbit/s

  • 3 m

Mångsidig USB-C-kabel med USB-C-skärmar

En lösning med en enda kabel för USB-C-skärmen som ger video, ultrasnabb dataöverföring medan du laddar din laptop.

Stöd för USB 4.0-dataöverföring

Stöd för USB 4.0-höghastighetsbandbredd på 40 Gbit/s.

Tekniska specifikationer

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