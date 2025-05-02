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Utgått
Naturligt Fidelio-ljud
Brusreducering Pro+
Vind-/brusreducering
Förstklassig universell passform
EDM eller rock, klassiskt eller hiphop – med de här hörlurarna i audiofil-klass kan du höra allt som om du vore där i studion. De balanserade armaturelementen ger en detaljerad diskant och en fyllig, naturlig sång. Dynamiska element ger djup, exakt bas och en fantastiska instrumentåtergivning.
Oavsett var du befinner dig skapar de här true wireless-hörlurarna det perfekta utrymmet för att lyssna. Hybridbrusreducering använder toppmodern maskinvara och avancerad ljudbehandling för att blockera oönskade ljud. Ljuddämpande öronproppar i Comply-skumgummi bidrar till den uppslukande upplevelsen med en säker och bekväm passform.
Med de här öronpropparna fulladdade, och ett fulladdat fodral, kan du resa med mer än en dags speltid i fickan. Dessutom pausas musiken om du tar ut en öronpropp, så att du aldrig missar ett enda beat. Fodralet kan laddas trådlöst.
Utmärkelser
4.1
av 5
34
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
Toncha
02/05/2025
Sverige
Goood
Good for easy goin everyday buissnes plus excellent sound.
Den här recensionen skrevs för Fidelio T1BK True Wireless-hörlurar
Den här recensionen skrevs för Fidelio T1BK True Wireless-hörlurar
Höfner
17/04/2024
Norge
Verifierad köpare
Utrolig god lyd
Veldig god lyd og suveren ANC. De er store men heller det en små og spinkle i lyden
Fördelar
Meget god lyd
Nackdelar
Store
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio T1BK Ekte trådløse hodetelefoner
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio T1BK Ekte trådløse hodetelefoner
Daudder
05/06/2023
United Kingdom
Verifierad köpare
Great sound, battery life and comfortable
Great in ear buds, that have full set of ANC features (best controlled thru app), excellent sound (customizable thru app). Battery life is also exceptional in all ways. Case has wireless charging to complete the total package. While on the large size (yeah battery!) they are quite lightweight and comfortable. Come with 9 sets of tips, including Comply foam tips.
Fördelar
Battery life, customized sound, ANC, total feature set, Wireless Charging case
Nackdelar
Large size (but comfortable to wear for hours)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio T1BK True Wireless Headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio T1BK True Wireless Headphones