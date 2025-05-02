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  • Gjorda för ett liv i farten.
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  • Gjorda för ett liv i farten.
  • Gjorda för ett liv i farten.
  • Gjorda för ett liv i farten.
  • Gjorda för ett liv i farten.
  • Gjorda för ett liv i farten.
  • Gjorda för ett liv i farten.
  • Gjorda för ett liv i farten.
  • Gjorda för ett liv i farten.
  • Gjorda för ett liv i farten.
  • Gjorda för ett liv i farten.
  • Gjorda för ett liv i farten.
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  • Gjorda för ett liv i farten.
  • Gjorda för ett liv i farten.
  • Gjorda för ett liv i farten.
  • Gjorda för ett liv i farten.
  • Gjorda för ett liv i farten.
  • Gjorda för ett liv i farten.
  • Gjorda för ett liv i farten.
  • Gjorda för ett liv i farten.
  • Gjorda för ett liv i farten.
  • Gjorda för ett liv i farten.

Utgått

FidelioTrue Wireless-hörlurar

T1BK/00

4.1
| (34) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Tillgänglig i

Svart
Svart
Vit
Vit
Gjorda för ett liv i farten.
Låt musiken uppsluka dig. Det nyanserade och detaljerade ljudet i de här förstklassiga true wireless-hörlurarna placerar dig mitt i musiken. Vår bästa brusreducering och en säker och bekväm passform ser till att du blir uppslukad var du än befinner dig.
Visa alla fördelar

Gjorda för ett liv i farten.

  • Naturligt Fidelio-ljud

  • Brusreducering Pro+

  • Vind-/brusreducering

  • Förstklassig universell passform

Philips Fidelio. Fylligt och naturligt ljud

Philips Fidelio. Fylligt och naturligt ljud

EDM eller rock, klassiskt eller hiphop – med de här hörlurarna i audiofil-klass kan du höra allt som om du vore där i studion. De balanserade armaturelementen ger en detaljerad diskant och en fyllig, naturlig sång. Dynamiska element ger djup, exakt bas och en fantastiska instrumentåtergivning.

Bli uppslukad var som helst. Brusreducering Pro+

Bli uppslukad var som helst. Brusreducering Pro+

Oavsett var du befinner dig skapar de här true wireless-hörlurarna det perfekta utrymmet för att lyssna. Hybridbrusreducering använder toppmodern maskinvara och avancerad ljudbehandling för att blockera oönskade ljud. Ljuddämpande öronproppar i Comply-skumgummi bidrar till den uppslukande upplevelsen med en säker och bekväm passform.

Mer musik. 48 timmars speltid med laddningsfodralet

Med de här öronpropparna fulladdade, och ett fulladdat fodral, kan du resa med mer än en dags speltid i fickan. Dessutom pausas musiken om du tar ut en öronpropp, så att du aldrig missar ett enda beat. Fodralet kan laddas trådlöst.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image AWARD-3112060

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.1

av 5

34

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

02/05/2025

Sverige

Sverige

Goood

Good for easy goin everyday buissnes plus excellent sound.

Den här recensionen skrevs för Fidelio T1BK True Wireless-hörlurar

Den här recensionen skrevs för Fidelio T1BK True Wireless-hörlurar

17/04/2024

Norge

Norge

Verifierad köpare

Utrolig god lyd

Veldig god lyd og suveren ANC. De er store men heller det en små og spinkle i lyden

Fördelar

Meget god lyd

Nackdelar

Store

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio T1BK Ekte trådløse hodetelefoner

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio T1BK Ekte trådløse hodetelefoner

05/06/2023

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Great sound, battery life and comfortable

Great in ear buds, that have full set of ANC features (best controlled thru app), excellent sound (customizable thru app). Battery life is also exceptional in all ways. Case has wireless charging to complete the total package. While on the large size (yeah battery!) they are quite lightweight and comfortable. Come with 9 sets of tips, including Comply foam tips.

Fördelar

Battery life, customized sound, ANC, total feature set, Wireless Charging case

Nackdelar

Large size (but comfortable to wear for hours)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio T1BK True Wireless Headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio T1BK True Wireless Headphones

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  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.