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TAA1105WT/00
15 mm högtalarelement för tydligt ljud
öronkroksdesign för säker passform
1,2 m kabellängd
IPX2-svettåliga
Med de flexibla, konturformade öronkrokarna kan du justera de här lätta hörlurarna så att de sitter bekvämt och säkert. Du kan röra dig fritt utan att behöva oroa dig för att hörlurarna ska falla ut i det avgörande ögonblicket.
Perfekt justerade neodymhögtalarelement på 15 mm ger klart ljud och baskanaler förbättrar basen. Öronpropparna sitter bekvämt i örat utan att skära in i hörselgången.
Njut av varje minut av dina favoritspellistor oavsett om du joggar på trottoarer eller i parkspår. Med den inbyggda fjärrkontrollen kan du styra spellistan, aktivera telefonens röstassistent och ta emot samtal utan att missa en enda takt.
3.2
av 5
5
Recensioner
Arpesh
23/01/2023
Italia
Perfette
Le uso prevalentemente per ascoltare musica e devo dire che la qualità è ottima e finalmente non mi cascano dalle orecchie!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
ErickM
21/03/2021
Italia
Ottime cuffie
Prodotto molto valido: audio e bassi notevoli, utilissimo il comando per attivare e disattivare la riproduzione di un brano musicale, della radio o di una chiamata.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
Aurora1342
17/08/2022
España
Echo de menos la versión antigua
Son unos buenos auriculares para lo que son. Los he usado muchos años para correr en su versión antigua, sin micrófono, y eran perfectos. Buen precio, buen sonido, duraderos, no molestaban nada y se me encajan perfectamente a la oreja. Pero como solo los uso para correr, el micrófono de estos me sobra. Ahora sí que me molesta al correr y además es un punto de entrada adicional de sudor y agua. Ojalá vuelvan a hacer los anteriores. Pero para el que no le moleste el micrófono, es un buen producto.
Fördelar
Buen precio, buen sonido, cómodos
Nackdelar
El micrófno
Den här recensionen skrevs för TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono
Den här recensionen skrevs för TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono