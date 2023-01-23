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  • Från parken till gatan
  • Från parken till gatan
  • Från parken till gatan
  • Från parken till gatan
  • Från parken till gatan
  • Från parken till gatan
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  • Från parken till gatan

In-ear-sporthörlurar med mikrofon

TAA1105WT/00

3.2
| (5) Recensioner

Tillgänglig i

Svart
Svart
Vit
Vit
Från parken till gatan
Hitta ditt flow med de svettresistenta hörlurarna som matchar dina rörelser med tydligt ljud och kraftfull bas. Den flexibla öronkroksdesignen håller öronpluggarna på plats och den 1,2 meter långa sladden är perfekt för att ha telefonen i fickan.
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Från parken till gatan

  • 15 mm högtalarelement för tydligt ljud

  • öronkroksdesign för säker passform

  • 1,2 m kabellängd

  • IPX2-svettåliga

Hörlurar som sitter kvar, oavsett hur du rör dig

Med de flexibla, konturformade öronkrokarna kan du justera de här lätta hörlurarna så att de sitter bekvämt och säkert. Du kan röra dig fritt utan att behöva oroa dig för att hörlurarna ska falla ut i det avgörande ögonblicket.

Klart ljud, kraftfull bas

Perfekt justerade neodymhögtalarelement på 15 mm ger klart ljud och baskanaler förbättrar basen. Öronpropparna sitter bekvämt i örat utan att skära in i hörselgången.

Enkel kontroll för musik och samtal

Njut av varje minut av dina favoritspellistor oavsett om du joggar på trottoarer eller i parkspår. Med den inbyggda fjärrkontrollen kan du styra spellistan, aktivera telefonens röstassistent och ta emot samtal utan att missa en enda takt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.2

av 5

5

Recensioner

4

23/01/2023

Italia

Italia

Perfette

Le uso prevalentemente per ascoltare musica e devo dire che la qualità è ottima e finalmente non mi cascano dalle orecchie!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono

21/03/2021

Italia

Italia

Ottime cuffie

Prodotto molto valido: audio e bassi notevoli, utilissimo il comando per attivare e disattivare la riproduzione di un brano musicale, della radio o di una chiamata.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono

17/08/2022

España

España

Echo de menos la versión antigua

Son unos buenos auriculares para lo que son. Los he usado muchos años para correr en su versión antigua, sin micrófono, y eran perfectos. Buen precio, buen sonido, duraderos, no molestaban nada y se me encajan perfectamente a la oreja. Pero como solo los uso para correr, el micrófono de estos me sobra. Ahora sí que me molesta al correr y además es un punto de entrada adicional de sudor y agua. Ojalá vuelvan a hacer los anteriores. Pero para el que no le moleste el micrófono, es un buen producto.

Fördelar

Buen precio, buen sonido, cómodos

Nackdelar

El micrófno

Den här recensionen skrevs för TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono

Den här recensionen skrevs för TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono

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