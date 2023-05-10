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Utgått

Trådlösa open-ear-sporthörlurar

TAA6606BK/00

4.1

| (242) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten

Spring säkert, cykla fritt

Tryck på play på ett nytt sätt för att lyssna medan du tränar! De här trådlösa bone conduction-sporthörlurarna gör att du kan prata med träningskompisar och samtidigt ha full koll på din omgivning. Dina löp- och cykelrundor har precis fått en uppgradering.

Visa alla fördelar

Spring säkert, cykla fritt

  • Open-ear-passform

  • Bone conduction

  • Lätta och tåliga

  • IP67-klassning för damm-/vattenskydd

Träna hela dagen. 9 timmars speltid

Med 9 timmars speltid från en laddning finns de här open-ear-hörlurarna med bone conduction med dig under hela loppet. En full laddning tar 2 timmar via USB-C. Behöver du extra ström? Med bara 15 minuters laddning får du en extra timmes speltid.

Bone conduction. Ljud utan hörlurar

Bone conduction. Ljud utan hörlurar

Bone conduction-teknik överför ljud via skallbenet, vilket gör att öronen är helt fria. Du kan lyssna på musik och podcasts och fortfarande höra dina steg. Eller en bil som kommer för nära bakhjulet.

Inbyggda mikrofoner tar bort omgivningsljudet under samtal

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

242

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

10/05/2023

Sverige

Sverige

Riktigt bra sporthörlurar

I samarbete med Philips har jag fått testa dessa hörlurar och jag kan verkligen rekommendera dem. Som att ha en egen högtalare, du hör din musik och allt du behöver runt omkring. Kanske inte skulle ha dem som vardagshörlurar då du hör omgivningen väl men det är ju inte heller det som är tanken. + De sitter kvar när man springer + Du hör trafiken när du cyklar + Bekväma, trycker inte mot öronen + Lätt att koppla upp och använda - Kunde eventuellt önska bättre ljud men känns svårt med bonde conducting teknologi - Om du har glasögon kan de eventuellt sitta lite sämre.

Fördelar

Då hör din omgivningen men kan ändå njuta av din musik

Nackdelar

Lite burkigt ljud

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA7607BK Trådlösa open-ear-sporthörlurar

Datum för användning 2023-04-10

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA7607BK Trådlösa open-ear-sporthörlurar

Datum för användning 2023-04-10

09/05/2023

Sverige

Sverige

Uppmärksam vid träning och grymt ljud

I samarbete med Philips har jag fått möjlighet att förhandstesta dessa sporthörlurar och jag är positivt överraskad! Jag uppskattar verkligen att jag är mer närvarande för vad som händer omkring mig vid användning, eftersom de inte sitter i själva öronen och blockar allt ljud. Jag har tidigare testat att endast köra en hörlur på löpturer, men har då kännt mig "sned" och fortsatt ofokuserad. Funkar också bra med både solglasögon och cykelhjälm, vilket är ett måste för mig. Har även uppskattat dem i hemmamiljö, så bra att kunna lyssna på podd hemma och fortfarande höra om äggen börjat koka eller om sambon snackar med mig. Efter lång tids användning kan jag tycka de känns lite småskavigt på öronen, men blir heller inte lika trött i huvudet som efter att ha använt in ear hörlurar ett längre tag, så tycker det ändå överväger positivt. Tycker om att de känns lite lyxiga i finishen och är nyfiken att prova lampan baktill framåt hösten. Skulle absolut rekommendera till speciellt alla som gärna tränar utomhus, säkerhetsaspekten i att vara uppmärksam på omgivningen och samtidigt kunna njuta av musik är värt så mycket.

Fördelar

Säkert att kunna vara fortsatt uppmärksam på miljön vid träning, skön vid längre användning, bra ljud.

Nackdelar

Lite skav på öronen efter längre användning. Vanesak att bära - liknar tech-polisonger.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA7607BK Trådlösa open-ear-sporthörlurar

Datum för användning 2023-04-09

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA7607BK Trådlösa open-ear-sporthörlurar

Datum för användning 2023-04-09

09/05/2023

Sverige

Sverige

Vattentåliga hörlurar som lyser i mörker

Jag fick testa Philips nya hörlurar GO i ett produkttest. Hörlurarna har en relativt ny teknik med Bone Conductor som sitter framför örat istället för den mer klassiska In-ear eller Over-ear, vilket var skönt som omväxling. Tanken är att kunna vara medveten om din omgivning. Dessa sporthörlurar sitter anpassat även för små huvuden (som i mitt fall) med flexibel gummibeklädnad och ett förvånandsvärt bra ljud. I samarbete med Philips testade jag hörlurarna på gymmet och på cykeln till jobbet samt med LED-ljuset bak så syntes jag även i den regniga löpturen, dock drar det ner en del på batteriet upptäckte jag men batteriet höll genom ett helt lopp utan LED-ljuset på och tur/retur hem. Den tillhörande appen gjorde under för samtalen som jag först tyckte var ett minus när man hörde samtalen om jag hade för hög volym men det löste jag genom benledningssensorn som gör att du endast hör ljud från vänster hörlur och det hjälpte massor. De är IP66-klassade och tål därav alla väder vilket jag anser vara ett plus. Jag önskar dock att man kunde standardisera laddningssladden till USB-C istället för den anpassade magnetiska laddaren, är lite rädd om sladden då de små piggarna känns känsliga för resor. Oavsett vad du för äventyr du tänker ge dig iväg på så rekommenderar jag lurarna då de håller sig på plats, har bra ljud och kan även stänga ute ljud om så önskas med tillhörande öronproppar och lite högre volym.

Fördelar

Syns i mörker, grymt ljud, hör omgivningen men kan också välja att stänga ute ljud, bra passform för små huvuden

Nackdelar

Laddsladden, drifttiden och appen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA7607BK Trådlösa open-ear-sporthörlurar

Datum för användning 2023-04-09

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA7607BK Trådlösa open-ear-sporthörlurar

Datum för användning 2023-04-09

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.