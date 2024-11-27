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2.1-soundbar med trådlös subwoofer

TAB5309/10

2.4

| (8) Recensioner

Bättre och djupare ljud för all din underhållning

Ge filmer och mycket mer liv med denna kraftfulla soundbar och trådlösa subwoofer. Explosioner mullrar. Musiken sjunger. Spelen blir ännu mer episka. Sofistikerad ljudteknik skapar en omslutande ljudupplevelse oavsett vad du tittar på.

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Bättre och djupare ljud för all din underhållning

  • 2.1-kanalsljud, trådlös subwoofer

  • 240 W max. HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

2.1 kanaler. Trådlös subwoofer för djupare bas

2.1 kanaler. Trådlös subwoofer för djupare bas

2.1 kanaler och omslutande ljudteknik ger dig nya ljudnivåer, medan den kompakta trådlösa subwoofern ger effekter och musik en tillfredsställande tyngd. Med fyra EQ-lägen kan du välja en ljudstil som passar det du tittar på – och röster blir tydligare i alla lägen om du aktiverar dialogförbättring.

DTS Virtual:X för omslutande 3D-ljud i alla rum

DTS Virtual:X för omslutande 3D-ljud i alla rum

Kompatibilitet med DTS Virtual:X förvandlar ditt tv-ljud och ger dig en verklig 3D-ljudupplevelse oavsett vad som visas på skärmen! Du behöver inga extra högtalare, och det fungerar i alla rum: aktivera det via soundbar-fjärrkontrollen eller appen Philips Home Entertainment.

Dolby Digital Plus. Bioljud hemma

Dolby Digital Plus. Bioljud hemma

Upplev dramatiken på nära håll när du tittar och spelar. Denna Dolby Digital Plus-kompatibla soundbar ger dig en surroundljudsupplevelse utan att du behöver extra högtalare. Du hör, och känner, skillnaden.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.4

av 5

8

Recensioner

4

27/11/2024

Deutschland

Deutschland

Top Prokukt

Für meine Zwecke und Raumgröße völlig ausreichend zweit Wohnzimmer mit 12 QM

Fördelar

Klein mit ordentlich Sound für die Preisklasse

Nackdelar

Einige Sound Codec fehlen Bsp Dolby Atmos wird aber durch DTS Virtual X ausgeglichen was als 3D option völlig ausreichend ist.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer

Datum för användning 2024-10-27

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer

Datum för användning 2024-10-27

31/10/2024

France

France

Très bon produit

Produit correspondant à ma recherche,simple à installer, qualité de l'écoute suffisante pour mon utilisation, je le recommande.

Fördelar

Peu encombrant

Nackdelar

Pas d'affichage pour les réglages d'écoute.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

Datum för användning 2024-09-30

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

Datum för användning 2024-09-30

25/03/2026

España

España

Rectifico mi opinión

Hola. Quiero rectificar la mala calificación y reseña que hice de esta barra de sonido hace cuatro meses. Si bien en un principio me dejó totalmente insatisfecho con el rendimiento conectada por hdmi a la televisión Philips, la emparejé vía bluetooth con una tablet y una aplicación de música, con un buen repertorio de ecualización... Cuál es mi sorpresa que funciona mucho mucho mucho mejor. En subwoofer da buenos graves y la barra rinde buen sonido... Lo que quiere decir que no es problema de la barra de sonido sino de la baja ecualización que posee el televisor , además hay canales que emiten mejor sonido que otros. La televisión Philips debería de tener más opciones de variar la ecualización. Sin más ,me despido, buenos días.

Fördelar

Precio asequible y buena construcción

Nackdelar

Poca ecualización de sonido

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico

Datum för användning 2025-11-25

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico

Datum för användning 2025-11-25

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