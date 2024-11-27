Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
TAB5309/10
Bättre och djupare ljud för all din underhållning
Ge filmer och mycket mer liv med denna kraftfulla soundbar och trådlösa subwoofer. Explosioner mullrar. Musiken sjunger. Spelen blir ännu mer episka. Sofistikerad ljudteknik skapar en omslutande ljudupplevelse oavsett vad du tittar på.
2.1-kanalsljud, trådlös subwoofer
240 W max. HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
2.1 kanaler och omslutande ljudteknik ger dig nya ljudnivåer, medan den kompakta trådlösa subwoofern ger effekter och musik en tillfredsställande tyngd. Med fyra EQ-lägen kan du välja en ljudstil som passar det du tittar på – och röster blir tydligare i alla lägen om du aktiverar dialogförbättring.
Kompatibilitet med DTS Virtual:X förvandlar ditt tv-ljud och ger dig en verklig 3D-ljudupplevelse oavsett vad som visas på skärmen! Du behöver inga extra högtalare, och det fungerar i alla rum: aktivera det via soundbar-fjärrkontrollen eller appen Philips Home Entertainment.
Upplev dramatiken på nära håll när du tittar och spelar. Denna Dolby Digital Plus-kompatibla soundbar ger dig en surroundljudsupplevelse utan att du behöver extra högtalare. Du hör, och känner, skillnaden.
2.4
av 5
8
Recensioner
Kino Man
27/11/2024
Deutschland
Top Prokukt
Für meine Zwecke und Raumgröße völlig ausreichend zweit Wohnzimmer mit 12 QM
Fördelar
Klein mit ordentlich Sound für die Preisklasse
Nackdelar
Einige Sound Codec fehlen Bsp Dolby Atmos wird aber durch DTS Virtual X ausgeglichen was als 3D option völlig ausreichend ist.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer
Datum för användning 2024-10-27
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer
Datum för användning 2024-10-27
Hubalpine
31/10/2024
France
Très bon produit
Produit correspondant à ma recherche,simple à installer, qualité de l'écoute suffisante pour mon utilisation, je le recommande.
Fördelar
Peu encombrant
Nackdelar
Pas d'affichage pour les réglages d'écoute.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil
Datum för användning 2024-09-30
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil
Datum för användning 2024-09-30
25/03/2026
España
Rectifico mi opinión
Hola. Quiero rectificar la mala calificación y reseña que hice de esta barra de sonido hace cuatro meses. Si bien en un principio me dejó totalmente insatisfecho con el rendimiento conectada por hdmi a la televisión Philips, la emparejé vía bluetooth con una tablet y una aplicación de música, con un buen repertorio de ecualización... Cuál es mi sorpresa que funciona mucho mucho mucho mejor. En subwoofer da buenos graves y la barra rinde buen sonido... Lo que quiere decir que no es problema de la barra de sonido sino de la baja ecualización que posee el televisor , además hay canales que emiten mejor sonido que otros. La televisión Philips debería de tener más opciones de variar la ecualización. Sin más ,me despido, buenos días.
Fördelar
Precio asequible y buena construcción
Nackdelar
Poca ecualización de sonido
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico
Datum för användning 2025-11-25
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico
Datum för användning 2025-11-25