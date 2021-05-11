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Utgått
TAB8405/10
Den med ljudet från första raden
Förstärk ljudet i varje film, sportevenemang och spellista. Denna slimmade soundbar med trådlös subwoofer och Dolby Atmos ger dig bättre bas och tydligare röster. Dessutom är den enkel att koppla in i en flerrumskonfiguration.
Max 240 W. Trådlös subwoofer
Dolby Atmos®
Kompatibel med DTS Play-Fi
Ansluter till röstassistenter
Upplev spänningen med direktsänd sport i vardagsrummet. I Stadium EQ-läget omsluts du av publikljud, precis som om du satt på stadion! Rys av spänningen i varje viktigt ögonblick – och hör fortfarande kristallklara kommentarer.
Be Alexa-aktiverade enheter eller högtalare som fungerar med Google Assistent att spela upp musik via soundbaren. Föredrar du Siri? Denna soundbar fungerar med Apple AirPlay 2, så du kan även fråga henne. Höj volymen på musiken. Hoppa över spår. Allt helt handsfree.
3.9
av 5
34
Recensioner
Sunset9
11/05/2021
United Kingdom
An excellent all-round soundbar.
This is a fantastic soundbar which sounds superb out of the box. I had seen people complaining the display on the front is too bright, it can be turned down (or off completely) in the soundbar settings.
Fördelar
Sound, ascetics.
Nackdelar
None yet.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Datum för användning 2021-04-11
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Datum för användning 2021-04-11
AudioSpecialists
15/04/2021
United Kingdom
Excellent mid range soundbar
Brilliant sound stage, deep bass and excellent highs. Lacks a slight mid range punch out if the box as it doesn’t have a dedicated centre speaker, but can be fixed within the eq settings
Fördelar
Dolby atmos on a budget
Nackdelar
Lacks midrange as doesn’t have a dedicated centre speaker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Datum för användning 2021-03-15
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Datum för användning 2021-03-15
RickyKarmator
16/06/2024
Italia
Top dopo 2 anni di aggiornamenti
Acquistata 2 anni fa in combinata con il mio TV Philips OLED 806/12 in connessione eARC e devo dire che col passare del tempo e il supporto software la soundbar adesso può considerarsi senza tanti rivali in termini di comodità e qualità audio. Innanzitutto una volta aggiunto nella sua app il supporto alla risoluzione HiFi di Tidal si sente davvero in modo meraviglioso, sempre restando in termini di soundbar 2.1, il supporto nativo a Chromecast e Apple la rendono indipendenti dal telecomando e quindi davvero comodissime da utilizzare al volo per ascoltare musica sul proprio dispositivo in WiFi. In termini di disconnessione dal sub io personalmente non ne ho mai sofferto ma è stato riscontrato in passato, probabilmente i vari aggiornamenti hanno risolto il problema. Se confrontata con una soundbar concorrente che ho in casa della stessa fascia di prezzo posso dire che in modalità automatica non dà il meglio di sé e bisogna intervenire selezionando il pre-set ideale per la tipologia di media che si sta usufruendo, questione davvero di 30 secondi e cambia in modo radicale il risultato sonoro. Nulla da aggiungere, 5 stelle meritate ma dopo molti aggiornamenti
Fördelar
Facilità d'uso
Nackdelar
Macchinoso metodologia di connessione alla rete wifi e come fare i vari aggiornamenti di sistema
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAB8505 Soundbar 2.1 con subwoofer wireless
Datum för användning 2022-06-16
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAB8505 Soundbar 2.1 con subwoofer wireless
Datum för användning 2022-06-16