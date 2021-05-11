ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Huvudsakligen använt foto
  • Foto av fjärrkontroll
  • Ritning över anslutningssidan
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Primär bild
  • Huvudsakligen använt foto
  • Foto av fjärrkontroll
  • Ritning över anslutningssidan
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Primär bild

Utgått

Soundbar 2.1 med trådlös subwoofer

TAB8405/10

3.9

| (34) Recensioner

Den med ljudet från första raden

Förstärk ljudet i varje film, sportevenemang och spellista. Denna slimmade soundbar med trådlös subwoofer och Dolby Atmos ger dig bättre bas och tydligare röster. Dessutom är den enkel att koppla in i en flerrumskonfiguration.

Visa alla fördelar

Den med ljudet från första raden

  • Max 240 W. Trådlös subwoofer

  • Dolby Atmos®

  • Kompatibel med DTS Play-Fi

  • Ansluter till röstassistenter

Stadium EQ-läge. Det känns som att du är där

Upplev spänningen med direktsänd sport i vardagsrummet. I Stadium EQ-läget omsluts du av publikljud, precis som om du satt på stadion! Rys av spänningen i varje viktigt ögonblick – och hör fortfarande kristallklara kommentarer.

Ansluter till dina favoritenheter med röstassistent

Ansluter till dina favoritenheter med röstassistent

Be Alexa-aktiverade enheter eller högtalare som fungerar med Google Assistent att spela upp musik via soundbaren. Föredrar du Siri? Denna soundbar fungerar med Apple AirPlay 2, så du kan även fråga henne. Höj volymen på musiken. Hoppa över spår. Allt helt handsfree.

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optisk ingång

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.9

av 5

34

Recensioner

11/05/2021

United Kingdom

United Kingdom

An excellent all-round soundbar.

This is a fantastic soundbar which sounds superb out of the box. I had seen people complaining the display on the front is too bright, it can be turned down (or off completely) in the soundbar settings.

Fördelar

Sound, ascetics.

Nackdelar

None yet.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer

Datum för användning 2021-04-11

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer

Datum för användning 2021-04-11

15/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent mid range soundbar

Brilliant sound stage, deep bass and excellent highs. Lacks a slight mid range punch out if the box as it doesn’t have a dedicated centre speaker, but can be fixed within the eq settings

Fördelar

Dolby atmos on a budget

Nackdelar

Lacks midrange as doesn’t have a dedicated centre speaker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer

Datum för användning 2021-03-15

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer

Datum för användning 2021-03-15

16/06/2024

Italia

Italia

Top dopo 2 anni di aggiornamenti

Acquistata 2 anni fa in combinata con il mio TV Philips OLED 806/12 in connessione eARC e devo dire che col passare del tempo e il supporto software la soundbar adesso può considerarsi senza tanti rivali in termini di comodità e qualità audio. Innanzitutto una volta aggiunto nella sua app il supporto alla risoluzione HiFi di Tidal si sente davvero in modo meraviglioso, sempre restando in termini di soundbar 2.1, il supporto nativo a Chromecast e Apple la rendono indipendenti dal telecomando e quindi davvero comodissime da utilizzare al volo per ascoltare musica sul proprio dispositivo in WiFi. In termini di disconnessione dal sub io personalmente non ne ho mai sofferto ma è stato riscontrato in passato, probabilmente i vari aggiornamenti hanno risolto il problema. Se confrontata con una soundbar concorrente che ho in casa della stessa fascia di prezzo posso dire che in modalità automatica non dà il meglio di sé e bisogna intervenire selezionando il pre-set ideale per la tipologia di media che si sta usufruendo, questione davvero di 30 secondi e cambia in modo radicale il risultato sonoro. Nulla da aggiungere, 5 stelle meritate ma dopo molti aggiornamenti

Fördelar

Facilità d'uso

Nackdelar

Macchinoso metodologia di connessione alla rete wifi e come fare i vari aggiornamenti di sistema

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAB8505 Soundbar 2.1 con subwoofer wireless

Datum för användning 2022-06-16

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAB8505 Soundbar 2.1 con subwoofer wireless

Datum för användning 2022-06-16

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.