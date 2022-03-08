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Utgått
TAE1105BL/00
8,6 mm högtalarelement för fyllig bas
En guldpläterad kontakt
Säker och bekväm in-ear-passform
Inbyggd fjärrkontroll
Vad är livet på språng utan dina favoritlåtar? De här hörlurarna ger kraftfull bas från kraftfulla 8,6 mm-neodymelement och har guldpläterade kontakter.
En ergonomisk design på det akustiska röret och tre storlekar på utbytbara gummiproppar ger en bekväm passform i örat. Njut av varje sekund av musiken du älskar.
Ta emot ett samtal, pausa spellistan – allt utan att röra vid din smarttelefon. Toppen om du inte vill missa de bästa bitarna i låten.
2.0
av 5
1
Recension
Jsp0102
08/03/2022
France
Tiens à peu près 3 mois
Dans l'idée ce sont de bons ecouteurs pour leur prix (environ 15e) et tant qu'ils marchent ils sont vrmt biens mais à chaque fois du jour au lendemain ils lâchent...Donc un écouteur sur deux qui marche, ça fait pause sur les musiques tout seul, ça passe à la prochaine musique, ça fait des +15sec sur les podcasts enfin bref c'est juste impossible à utiliser d'un coup. D'une minute à l'autre vos écouteurs sont morts... Donc même pour ce prix si c'est pour les changer 3/4 fois dans l'année ça vaut pas le coup
Den här recensionen skrevs för TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires
Den här recensionen skrevs för TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires