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Utgått

Trådanslutna in-ear-hörlurar

TAE1105BL/00

2
| (1) Recension

Tillgänglig i

Blå
Blå
Rosa
Rosa
Svart
Svart
Vit
Vit
Din musik, din färg
Med de här trådanslutna in-ear-hörlurarna känns musiken fräsch samtidigt som du rockar din stil. Du får kraftfull bas, ett spännande utseende och en bekväm passform i örat. Behöver du använda telefonens röstassistent? Tryck bara på fjärrkontrollen på sladden.
Visa alla fördelar

Din musik, din färg

  • 8,6 mm högtalarelement för fyllig bas

  • En guldpläterad kontakt

  • Säker och bekväm in-ear-passform

  • Inbyggd fjärrkontroll

Kraftfull bas. Klart ljud

Vad är livet på språng utan dina favoritlåtar? De här hörlurarna ger kraftfull bas från kraftfulla 8,6 mm-neodymelement och har guldpläterade kontakter.

Rocka ljudet på ett bekvämt sätt

En ergonomisk design på det akustiska röret och tre storlekar på utbytbara gummiproppar ger en bekväm passform i örat. Njut av varje sekund av musiken du älskar.

Inbyggd fjärrkontroll. Växla från spellista till samtal

Ta emot ett samtal, pausa spellistan – allt utan att röra vid din smarttelefon. Toppen om du inte vill missa de bästa bitarna i låten.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.0

av 5

1

Recension

5
4
3
1

08/03/2022

France

France

Tiens à peu près 3 mois

Dans l'idée ce sont de bons ecouteurs pour leur prix (environ 15e) et tant qu'ils marchent ils sont vrmt biens mais à chaque fois du jour au lendemain ils lâchent...Donc un écouteur sur deux qui marche, ça fait pause sur les musiques tout seul, ça passe à la prochaine musique, ça fait des +15sec sur les podcasts enfin bref c'est juste impossible à utiliser d'un coup. D'une minute à l'autre vos écouteurs sont morts... Donc même pour ce prix si c'est pour les changer 3/4 fois dans l'année ça vaut pas le coup

Den här recensionen skrevs för TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

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