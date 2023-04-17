Håll musiken nära

Gör det du vill göra medan du lyssnar på de låtar du gillar. De här trådlösa on-ear-hörlurarna ger dig 15 timmars speltid och ett klart ljud. Knapparna på öronkåporna gör det enkelt att styra musik och samtal och öronkåporna kan vikas ihop för enkel förvaring.