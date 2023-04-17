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Trådlösa hörlurar

TAH1108BK/00

Håll musiken nära

Gör det du vill göra medan du lyssnar på de låtar du gillar. De här trådlösa on-ear-hörlurarna ger dig 15 timmars speltid och ett klart ljud. Knapparna på öronkåporna gör det enkelt att styra musik och samtal och öronkåporna kan vikas ihop för enkel förvaring.

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Håll musiken nära

  • 30 mm högtalarelement/sluten baksida

  • Bluetooth®

  • Lätt huvudband

  • Vikbar för plan förvaring

15 timmars speltid och snabb laddning

Det är enkelt att parkoppla de här on-ear-hörlurarna med Bluetooth, och du får upp till 15 timmars speltid med 2 timmars laddning. En laddning på 15 minuter håller igång musiken i ytterligare 3 timmar.

Klart och tydligt ljud

Kraftfulla akustiska 30 mm neodymelement ger dig klart ljud och designen med sluten baksida ger utmärkt ljudisolering. Njut av varje minut av dina låtar utan att andra hör vad du lyssnar på.

Lätta att bära. Enkla att använda

Vadderade öronkåpor ger extra komfort när du lyssnar. Med knapparna på öronkåpan kan du justera volymen, hoppa över eller pausa spår, ta emot eller avvisa samtal och mycket mer.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.