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TAH1108BK/00
Håll musiken nära
Gör det du vill göra medan du lyssnar på de låtar du gillar. De här trådlösa on-ear-hörlurarna ger dig 15 timmars speltid och ett klart ljud. Knapparna på öronkåporna gör det enkelt att styra musik och samtal och öronkåporna kan vikas ihop för enkel förvaring.
30 mm högtalarelement/sluten baksida
Bluetooth®
Lätt huvudband
Vikbar för plan förvaring
Det är enkelt att parkoppla de här on-ear-hörlurarna med Bluetooth, och du får upp till 15 timmars speltid med 2 timmars laddning. En laddning på 15 minuter håller igång musiken i ytterligare 3 timmar.
Kraftfulla akustiska 30 mm neodymelement ger dig klart ljud och designen med sluten baksida ger utmärkt ljudisolering. Njut av varje minut av dina låtar utan att andra hör vad du lyssnar på.
Vadderade öronkåpor ger extra komfort när du lyssnar. Med knapparna på öronkåpan kan du justera volymen, hoppa över eller pausa spår, ta emot eller avvisa samtal och mycket mer.
Recensioner
Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.