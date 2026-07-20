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TAH4000LB/00
Naturligt ljud. Dynamisk bas
Bekväm on-ear-passform
Utbytbara komponenter
Upp till 70 timmars speltid
Specialinställda högtalarelement på 32 mm och Dynamic Bass kombineras för att ge dig fantastiskt ljud med fyllig bas även vid låga volymer. Om du tittar på film eller spelar spel kan du aktivera ett läge med låg latens i vår tillhörande app.
Mjuka öronkåpor i PU-läder och ett mjukt justerbart huvudband ger dig en fantastiskt bekväm passform. För bästa möjliga akustiska tätning och komfort kan du byta ut öronkuddarna i minnesskum om de blir utslitna. Du kan även byta ut hörlurarnas uppladdningsbara litiumjonbatteri när det är uttjänt.
Kompatibilitet med de senaste Bluetooth® 6.0-enheterna gör att du kan streama utan irriterande ljudavbrott, och du kan ansluta upp till två enheter samtidigt. Android Fast Pair och Microsoft Swift Pair stöds också.
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