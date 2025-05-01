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TAH4209PK/00
Lätt on-ear-hörlur
Naturligt ljud. Dynamisk bas
Upp till 55 timmars speltid
Tydliga samtal
De här on-ear-hörlurarna är gjorda för komfort varje dag. Det vadderade huvudbandet är så lätt att du knappt känner av det, och de mjuka öronkåporna kan vinklas så att de känns precis som de ska. Varje öronkåpa är vadderad med minnesskum, så ju mer du bär dem, desto mer kommer du att älska dem.
Du får bra ljud från högtalarelementen på 32 mm och bra passiv ljudisolering från on-ear-passformen. Om du gillar bra bas kan du aktivera dynamisk bas via Philips Headphones-appen och njuta av den fulla kraften hos dina favoritlåtar, även när du lyssnar med låg ljudnivå.
Med upp till 55 timmars speltid klarar de här trådlösa hörlurarna av många spellistor. De laddas helt på bara två timmar via USB-C och en snabbladdning på 15 minuter ger dig tillräckligt med ström för att spela upp musik i ytterligare två timmar.
4.0
av 5
47
Recensioner
Tonchan
01/05/2025
Sverige
smooth
not topsound but is sufficent in most types of music etc
Den här recensionen skrevs för 4000 series TAH4209PK Trådlösa on-ear-hörlurar
Den här recensionen skrevs för 4000 series TAH4209PK Trådlösa on-ear-hörlurar
Bird10
12/11/2025
United Kingdom
Verifierad köpare
Brilliant sound quality.
Brilliant sound quality for the price and a great colour.
Nackdelar
None
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series TAH4209BL On-ear wireless headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series TAH4209BL On-ear wireless headphones
Lexi24
07/04/2025
United Kingdom
My experience with the Philips H4209PK/00 Wireless Headphones has been nothing short of delightful. Seriously, these things are a game-changer. The audio quality? Crystal clear, a real treat for the ears. It's not just loud; there's a beautiful equilibrium between the bass thump and the treble's shimmer – a finely tuned orchestra in my ears, if you will. I've listened to everything from soaring operatic arias to the gritty crunch of my favorite indie rock band, and these headphones have handled it all with aplomb. Comfort is key, and these don't disappoint. They're featherlight; I often forget I'm even wearing them, which is a huge plus during those marathon listening sessions. Picture this: curled up on the sofa, lost in a captivating audiobook, utterly oblivious to the world outside. That's the kind of immersive experience these headphones deliver. The Bluetooth connection has been rock-solid, never once dropping out on me, even with a few errant walls in the way. Battery life is another strong suit. Let's just say I've gone days without needing a recharge – a veritable marathon of musical enjoyment! Honestly, I've been pleasantly surprised by the longevity. And the price? For the level of performance you get, it's a steal. These headphones punch far above their weight class, offering a premium listening experience without the premium price tag. If you're in the market for a pair of wireless headphones that don't skimp on quality or comfort, look no further. The Philips H4209PK/00 are, in my humble opinion, a truly exceptional value. They're a total knockout.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series TAH4209BK On-ear wireless headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series TAH4209BK On-ear wireless headphones