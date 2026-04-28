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Bli uppslukad
Använd de här trådlösa brusreducerande hörlurarna hela dagen, oavsett om det gäller arbete eller fritid! Adaptiv brusreducering och en bekväm over-ear-passform ser till att du förblir helt uppslukad. Du får fylligt, detaljerat ljud, och det finns en inställning för låg input lag för spel och filmer.
Brusreducering Pro
Over-ear
Naturligt ljud. Dynamisk bas
Upp till 70 timmars speltid
Adaptiv brusreducering reagerar snabbt på omgivningen för att minska externt ljud,inklusive vind,i realtid. Om du vill lyssna på det som händer omkring dig släpper medvetenhetsläget in ljudet omkring dig. Snabbt medvetande förstärker röster så att du kan ha en konversation utan att ta av hörlurarna.
De rundade öronkåpsfästena och den smidiga bågen ger de här over-ear-hörlurarna en snygg stil. Öronkuddar i formbart skum gör att hörlurarna känns bekväma när du lyssnar långa stunder och öronkåporna kan vikas ihop och vridas inåt för enkel förvaring i fickan eller väskan.
Du får fylligt ljud från högtalarelementen på 40 mm och bra passiv ljudisolering från over-ear-passformen. Om du vill njuta av den fulla kraften hos din favoritbas utan att höja volymen aktiverar du bara dynamisk bas via flerfunktionsknappen eller Philips Headphones-appen.
3.7
av 5
12
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Vema from Finland
28/04/2026
Suomi
Philips tuote yllättää jälleen positiivisesti
Tuotteen hinta-laatu suhde erittäin hyvä, Philips yllättää jälleen positiivisesti. Uskomaton ääni ja monipuoliset säädöt tässä hintaluokassa. Suosittelen.
Fördelar
Todella laadukas ja monipuolinen tuote tässä hintaluokassa
Nackdelar
Voi olla etten muista ottaa kuulokkeita pois koko päivänä kun puhelimen ja tietokoneen käyttö onnistuu yhtä aikaa erittäin sujuvasti, vaihtaminen puheluun ja takaisin tapahtuu erittäin sujuvasti.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series TAH6509BK Korvat peittävät langattomat kuulokkeet
Datum för användning 2026-04-27
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series TAH6509BK Korvat peittävät langattomat kuulokkeet
Datum för användning 2026-04-27
Tobi_Z
20/09/2024
Deutschland
"Top Kopfhörer
Diese kabellosen Kopfhörer mit Noise Cancelling sind ein echter Volltreffer! Das Adaptive Noise Cancelling funktioniert hervorragend und sorgt dafür, dass man sich vollkommen auf Spiele, Filme oder die Arbeit konzentrieren kann, ohne von der Außenwelt abgelenkt zu werden. Der bequeme Over-Ear-Sitz macht auch lange Nutzungssessions angenehm, ohne dass es drückt oder unbequem wird. Was den Klang betrifft, bin ich wirklich beeindruckt. Der Sound ist satt, detailreich und liefert eine großartige Qualität sowohl bei Spielen als auch beim Filmschauen. Besonders begeistert mich die geringe Verzögerung, die sich gerade beim Gaming bemerkbar macht – nichts stört den Spielfluss. Alles in allem bin ich voll und ganz überzeugt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach unschlagbar! Wer auf der Suche nach hochwertigen, komfortablen und leistungsstarken Kopfhörern ist, wird hier definitiv fündig. Absolut empfehlenswert!
Fördelar
Leicht und lange akkuzeit
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Datum för användning 2023-08-20
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Datum för användning 2023-08-20
Luffytaro
14/09/2024
Deutschland
Top-Klang zum kleinen Preis
Der Klang und die Geräuschunterdrückung sind gut. Die Kopfhörer sind super bequem und leicht, ich kann sie stundenlang tragen, ohne dass ich mich unwohl fühle, was perfekt ist, denn früher habe ich immer Kopfhörer benutzt, die über die Ohren gehen, und das tat immer weh. Auch die Akkulaufzeit ist beeindruckend, sie hält fast eine Woche, ohne dass ich sie aufladen muss. Die Qualität ist gut und sehr widerstandsfähig. Der Nachteil, den ich bemerkt habe, wenn man sagen kann, was ich nicht getragen habe, sind die Knöpfe, die ich sehr zerbrechlich finde, abgesehen davon. Alles kombinieren Die Kopfhörer sind ein Kauf, mit dem ich sehr zufrieden bin, wenn man die Qualität und den Preis des Produkts bedenkt. Der Klang ist ausgezeichnet, die Geräuschunterdrückung funktioniert sehr gut und auch der Tragekomfort ist perfekt. Ich kann sie sehr empfehlen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Datum för användning 2024-08-14
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Datum för användning 2024-08-14