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TAH7508WT/97
Bli uppslukad
Använd de här trådlösa brusreducerande hörlurarna hela dagen, oavsett om det gäller arbete eller fritid! Adaptiv brusreducering och en bekväm over-ear-passform ser till att du förblir helt uppslukad. Du får fylligt, detaljerat ljud, och det finns en inställning för låg input lag för spel och filmer.
Brusreducering Pro
Lätta over-ear-hörlurar
Naturligt ljud. Dynamisk bas
Upp till 60 timmar speltid
Adaptiv brusreducering reagerar snabbt på omgivningen för att minska externt ljud, inklusive vind, i realtid. Om du vill lyssna på det som händer omkring dig släpper Awareness Mode in ljudet omkring dig. Snabbt medvetande förstärker röster så att du kan ha en konversation utan att ta av hörlurarna.
De rundade öronkåpsfästena och den smidiga bågen ger de här over-ear-hörlurarna en snygg stil. Öronkuddar i formbart skum gör att hörlurarna känns bekväma när du lyssnar långa stunder och öronkåporna kan vikas ihop och vridas inåt för enkel förvaring i fickan eller väskan.
Du får fylligt ljud från högtalarelementen på 40 mm och bra passiv ljudisolering från over-ear-passformen. Om du vill njuta av den fulla kraften hos din favoritbas utan att höja volymen aktiverar du bara Dynamic Bass via flerfunktionsknappen eller Philips Headphones-appen.
5.0
av 5
1
Recension
Perämetsä
18/12/2025
Suomi
Verifierad köpare
Erinomaiset kuulokkeet
Kuulokkeiden äänenlaatu on erittäin hyvä ja käytettävyydeltään todella helpot. Kuulokkeet myös istuvat hyvin päässä eikä aiheuta silmälasien kanssa ongelmia. Tukevat ja laadukkaat eivät natise päässä vaikka liikkuisi samalla
Den här recensionen skrevs för TAH7508BK Korvat peittävät langattomat kuulokkeet
Date of Use 2024-11-18
Den här recensionen skrevs för TAH7508BK Korvat peittävät langattomat kuulokkeet
Date of Use 2024-11-18