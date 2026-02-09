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Detaljerat, naturligt ljud
Utbytbart batteri
Brusreducering Pro
Upp till 70 timmars speltid
Silkesbelagda 40 mm högtalarelement ger dig detaljerat ljud – och Dynamic Bass ger dig fyllig bas även vid låga volymer. LDAC- och LC3-codecs stöds så att du kan få ut mesta möjliga av högupplöst streaming, och du kan lyssna via USB-C. Dessutom kan du aktivera Spatial Audio i vår app för en mer omslutande lyssningsupplevelse.
Adaptiv brusreducering reagerar snabbt på omgivningen för att minska externt ljud, inklusive vind, i realtid. Om du vill lyssna på det som händer omkring dig släpper Awareness Mode in ljudet omkring dig. Snabbt medvetande förstärker röster så att du kan ha en konversation utan att ta av hörlurarna.
Om du sitter i ett samtal kombineras särskilda mikrofoner och en algoritm för brusreducering för att tydligt fånga upp din röst och minska bakgrundsljud. Även om du befinner dig på en livlig gata i stan en blåsig dag kommer din röst att höras tydligt, och personen du pratar med kommer inte att distraheras av vad som händer omkring dig.
4.0
av 5
15
Recensioner
82%
rekommenderar den här produkten
Bail62
09/02/2026
France
Parfait design et son
J ai ce casque est en suis plus que ravie un confort d'utilisation au top Une qualité de son magnifique , une connectivite simple est très rapidement vous conseille ce casque . Philips est une marque de confiance pour moi .
Fördelar
Qualité de son
Nackdelar
Aucun
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH8000EWT Casque circum-aural
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH8000EWT Casque circum-aural
GP31
19/01/2026
Nederland
Comfortabel en ideaal voor reizen
Ik heb deze koptelefoon getest en ben erg tevreden. Hij voelt stevig aan, maar is tegelijk zacht bij de oren, wat meteen een kwalitatieve indruk geeft. De koptelefoon wordt geleverd in een mooie en stevige hardcase die goede bescherming biedt. Daarnaast kan hij makkelijk worden opgevouwen, waardoor hij perfect in de case past en handig is om mee te nemen. Wat ik ook erg fijn vond, is dat er een AUX-kabel bij zit. Deze kwam goed van pas tijdens mijn vliegreis, omdat ik de koptelefoon zonder problemen kon gebruiken met het mediasysteem in het vliegtuig. Het geluid is van hoge kwaliteit: helder, krachtig en prettig om lange tijd naar te luisteren. De batterij gaat bovendien lang mee en is ook nog eens snel weer opgeladen. Ik heb de witte variant en het is mooi! Al met al vind ik dit een geweldige koptelefoon voor een goede prijs. Zeker een aanrader!
Fördelar
Harde case, Aux Cable, Noise cancelling
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH8000EWT Hoofdtelefoon voor over het oor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH8000EWT Hoofdtelefoon voor over het oor
Manon3838
19/01/2026
France
Pratique, esthétique, son clair et agreable.
Très bon casque pour ce prix. La boîte d'emballage/transport est très pratique et esthétique. Le casque est beau et très confortable. Le son est clair, agréable a écouter. L'atténuation du bruit environnant très agréable. Je l'ai pris en blanc et aucun problème se nettoie bien avec une lingette. Il existe bien des casques moins cher ou plus cher. Celui ci est un excellent compromis entre qualité et prix!
Fördelar
Prix, esthétique, son, confort
Nackdelar
Changement des coussinets impossible
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH8000EWT Casque circum-aural
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH8000EWT Casque circum-aural