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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Tillgänglig i
Sladdanslutna on-ear-hörlurar
Volymen är begränsad till 85 dB
Anpassningsbara. Ljuddelning
Hållbara och vikbara
De här hörlurarna är särskilt utformade för att vara säkra för unga öron och har en volym som är begränsad till 85 dB. Musik, tecknade serier, filmer, utbildningsvideor – vad de än gillar kan du slappna av och veta att de inte lyssnar med för högt ljud.
Mindre öronkåpor med mjuka öronkuddar gör de här lätta hörlurarna bekväma för barn. Det vadderade huvudbandet justeras enkelt för perfekt passform och har prickar på baksidan som hjälper barnen att se åt vilket håll de ska sätta på sig hörlurarna.
Den flerfärgade designen gör att hörlurarna sticker ut på ett härligt sätt – och barnen kan anpassa sina hörlurar med egna konstverk! Lyft bara upp det genomskinliga fönstret på öronkåpan, lägg i deras teckningar eller målningar och stäng sedan fönstret.
4.7
av 5
23
Recensioner
94%
rekommenderar den här produkten
Riri88
01/12/2025
Sverige
Bekväma hörlurar med bra ljud
Mina barn älskar de mjuka öronkuddarna och att det är bra ljud. Jag som förälder uppskattar att de kan användas med både 3,5 mm jack och USB-C och att de är vikbara, vilket gör det enklare att packa ner dem på resan. Dottern älskade också möjligheten att rita sin egen design att dekorera öronkåporna med. Rolig idé!
Fördelar
Vikbara, bra ljud, bekväma och mjuka. Flera anslutningsmöjligheter. Går att sammankoppla med andra hörlurar tack vare 3,5 mm jacket.
Nackdelar
Inga än så länge.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Alice_3738
18/11/2025
Sverige
Snygga, bekväma och välljudande hörlurar
Min dotter är mycket nöjd. De sitter bra, de är snygga och att man kan sätta in eget motiv i hörlurarna uppskattas. Hon gillar även att de är mjuka och sköna att ha på öronen. Att man kan använda dem både med 3,5 mm och usb-c uppskattad också stort.
Fördelar
Snygga, bekväma, välljudande, bekväma och smidigt med 3,5 mm och usb-c uttag
Nackdelar
Inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Mackans
24/09/2025
Sverige
Bra ljud och bra passform
Bra hörlurar som uppskattas av min dotter eftersom de sitter bekvämt och har bra ljud upplever hon.
Den här recensionen skrevs för 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Den här recensionen skrevs för 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Volymen är begränsad till 85 dB i enlighet med standarden EN 50332 för säkert lyssnande.