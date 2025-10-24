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  • Säkra, roliga och resvänliga
  • Säkra, roliga och resvänliga
  • Säkra, roliga och resvänliga
  • Säkra, roliga och resvänliga
  • Säkra, roliga och resvänliga
  • Säkra, roliga och resvänliga
  • Säkra, roliga och resvänliga
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4000 seriesTrådlösa on-ear-hörlurar för barn

TAK4200BL/00

4.6
| (24) Recensioner | 94% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Tillgänglig i

Blå
Blå
Blågrön kristall
Blågrön kristall
Magentalila
Magentalila
Rosa
Rosa
Säkra, roliga och resvänliga
Med färgglada LED-lampor på öronkåporna och en rolig funktion för trådlös ljuddelning är de här hörlurarna gjorda för att barn ska älska dem. De är volymbegränsade för unga öron och ett särskilt reseläge gör att barn kan lyssna säkert även i mer högljudda miljöer.
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Säkra, roliga och resvänliga

  • Trådlösa on-ear-hörlurar

  • Volymen är begränsad till 85 dB

  • LED-lampor. Ljuddelning

  • Hållbara och vikbara

Alltid säkra, alltid roliga. Volymbegränsningar för hemma och resor*

Alltid säkra, alltid roliga. Volymbegränsningar för hemma och resor*

De här hörlurarna är särskilt utformade för att vara extra säkra för unga öron och har begränsats till 75 dB för lyssning hemma eller under studier. För att lyssna i bullrigare miljöer utanför hemmet kan föräldrar använda Philips Headphones-appen för att ställa in en volymgräns på 85 dB i reseläget.*

Barnvänlig komfort och enkel användning

Barnvänlig komfort och enkel användning

Stora runda kontrollknappar på undersidan av öronkåporna gör det enkelt för barn att använda hörlurarna, medan mindre öronkåpor med mjuka öronkuddar gör dem bekväma att bära. Det vadderade huvudbandet justeras enkelt för perfekt passform och har prickar på baksidan som hjälper barnen att se åt vilket håll de ska sätta på sig hörlurarna.

Färgglad design med LED-lampor

Färgglad design med LED-lampor

Färgglada LED-lampor i öronkåporna i kombination med hörlurarnas flerfärgade design gör att de sticker ut på ett härligt sätt. LED-lamporna kan ställas in så att de lyser i olika färger – perfekt för barn som vill uttrycka sin egen stil.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image PBTAWARD127

Recensioner

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4.6

av 5

24

Recensioner

94%

rekommenderar den här produkten

1

24/10/2025

Sverige

Sverige

Mycket bra hörlurar

Min dotter har använt Philips TAK4200MP i några veckor och de fungerar riktigt bra. Ljudet är klart och volymbegränsningen gör att jag känner mig trygg med att hon inte spelar för högt. De mjuka öronkuddarna gör dem bekväma även under längre stunder, och Bluetooth-anslutningen är stabil. Hon älskar färgerna och lamporna på kåporna. Batteritiden är dessutom mycket bra – de håller flera dagar utan laddning. Ett utmärkt val för föräldrar som vill ha både kvalitet och säkerhet.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

24/09/2025

Sverige

Sverige

Fina hörlurar med barnanpassat ljud

Barnen hemma älskar dessa hörlurar. Ett stort plus att de har barnanpassad ljudnivå så slipper man oroa sig att hörseln påverkas negativt. Fina och lätthanterliga för barnen, bra komfort och barnen lärde sig snabbt att manövrera knapparna. En app går att ladda ner för föräldrarkontroll för speltidsgränser eller för att justera ljudnivå från standarsinställning till reseläge med 85dB istället för standard 75 dB. Hörlurarna går snabbt att ladda och har lång batteritid. En häftig feature är att de har led lampor som går att ställa in på hörselkåporna så de lyser i olika färger. Vi är mycket nöjda med dessa hörlurar och de får högsta betyg av oss.

Den här recensionen skrevs för 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Den här recensionen skrevs för 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

13/08/2025

Sverige

Sverige

Hörlurar som har flera funktioner!

Vilka häftiga hörlurar! Min dotter är riktigt nöjd och något som hon uppskattade främst var att ljudet inte är lika högljutt som på hennes pappas hörlurar. Hon tyckte dessa var behagliga både när det gäller ljud och komfort kring öronen. Ljudet är begränsat till en viss nivå för barnens öronen och säkerhet vilket jag tycker är bra. Sen var hörlurarna olika led ljus som också var extra roligt när det är mörkt i rummet, blir lite disco känsla över det hela för barnet. Det blir lite allt i ett både att lyssna på musik eller storytel ostört, men samtidigt ha häftig belysning i gång samtidigt. Dessa hörlurar är något barn verkligen uppskattar. Man kan även koppla dom med en app och styra allt därifrån. Jag kan verkligen rekommendera hörlurarna till andra föräldrar vars barn behöver hörlurar med det lilla extra!

Den här recensionen skrevs för 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Den här recensionen skrevs för 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Volymen är begränsad till 75 dB i normalt läge och 85 dB i reseläge i enlighet med standarden EN 50332 för säkert lyssnande.