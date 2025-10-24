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Tillgänglig i
Trådlösa on-ear-hörlurar
Volymen är begränsad till 85 dB
LED-lampor. Ljuddelning
Hållbara och vikbara
De här hörlurarna är särskilt utformade för att vara extra säkra för unga öron och har begränsats till 75 dB för lyssning hemma eller under studier. För att lyssna i bullrigare miljöer utanför hemmet kan föräldrar använda Philips Headphones-appen för att ställa in en volymgräns på 85 dB i reseläget.*
Stora runda kontrollknappar på undersidan av öronkåporna gör det enkelt för barn att använda hörlurarna, medan mindre öronkåpor med mjuka öronkuddar gör dem bekväma att bära. Det vadderade huvudbandet justeras enkelt för perfekt passform och har prickar på baksidan som hjälper barnen att se åt vilket håll de ska sätta på sig hörlurarna.
Färgglada LED-lampor i öronkåporna i kombination med hörlurarnas flerfärgade design gör att de sticker ut på ett härligt sätt. LED-lamporna kan ställas in så att de lyser i olika färger – perfekt för barn som vill uttrycka sin egen stil.
Utmärkelser
4.6
av 5
24
Recensioner
94%
rekommenderar den här produkten
PatrikN
24/10/2025
Sverige
Mycket bra hörlurar
Min dotter har använt Philips TAK4200MP i några veckor och de fungerar riktigt bra. Ljudet är klart och volymbegränsningen gör att jag känner mig trygg med att hon inte spelar för högt. De mjuka öronkuddarna gör dem bekväma även under längre stunder, och Bluetooth-anslutningen är stabil. Hon älskar färgerna och lamporna på kåporna. Batteritiden är dessutom mycket bra – de håller flera dagar utan laddning. Ett utmärkt val för föräldrar som vill ha både kvalitet och säkerhet.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Kornjacaa
24/09/2025
Sverige
Fina hörlurar med barnanpassat ljud
Barnen hemma älskar dessa hörlurar. Ett stort plus att de har barnanpassad ljudnivå så slipper man oroa sig att hörseln påverkas negativt. Fina och lätthanterliga för barnen, bra komfort och barnen lärde sig snabbt att manövrera knapparna. En app går att ladda ner för föräldrarkontroll för speltidsgränser eller för att justera ljudnivå från standarsinställning till reseläge med 85dB istället för standard 75 dB. Hörlurarna går snabbt att ladda och har lång batteritid. En häftig feature är att de har led lampor som går att ställa in på hörselkåporna så de lyser i olika färger. Vi är mycket nöjda med dessa hörlurar och de får högsta betyg av oss.
Den här recensionen skrevs för 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Den här recensionen skrevs för 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Lenyiah
13/08/2025
Sverige
Hörlurar som har flera funktioner!
Vilka häftiga hörlurar! Min dotter är riktigt nöjd och något som hon uppskattade främst var att ljudet inte är lika högljutt som på hennes pappas hörlurar. Hon tyckte dessa var behagliga både när det gäller ljud och komfort kring öronen. Ljudet är begränsat till en viss nivå för barnens öronen och säkerhet vilket jag tycker är bra. Sen var hörlurarna olika led ljus som också var extra roligt när det är mörkt i rummet, blir lite disco känsla över det hela för barnet. Det blir lite allt i ett både att lyssna på musik eller storytel ostört, men samtidigt ha häftig belysning i gång samtidigt. Dessa hörlurar är något barn verkligen uppskattar. Man kan även koppla dom med en app och styra allt därifrån. Jag kan verkligen rekommendera hörlurarna till andra föräldrar vars barn behöver hörlurar med det lilla extra!
Den här recensionen skrevs för 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Den här recensionen skrevs för 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Volymen är begränsad till 75 dB i normalt läge och 85 dB i reseläge i enlighet med standarden EN 50332 för säkert lyssnande.