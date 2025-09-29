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Volymen är begränsad till 85 dB
Brusreducering Pro
Trådlös ljuddelning
Hållbara och vikbara
De här hörlurarna har en bekväm over-ear-passform som hjälper till att passivt minska omgivande ljud och en volymgräns på 75 dB som är perfekt för att lyssna i tystare miljöer. För mer högljudda platser kan brusreducering aktiveras via hörlurarna eller Philips Headphones-appen – och föräldrar kan ställa in ett reseläge på 85 dB i appen.*
Adaptiv brusreducering anpassar sig automatiskt till omgivningen så att barn kan fokusera tyst – eller höra sina ljud på högljudda platser utan att be om att volymen höjs! Kontroller på öronkåporna aktiverar Awareness Mode så att de kan höra vad som händer runt omkring dem, och Quick Awareness förstärker röster så att de kan höra dig när de har hörlurarna på sig.
Om ditt barns vänner också har ett par Philips K5500-hörlurar kan de skapa en trådlös kedjekoppling mellan hörlurarna och lyssna på samma ljud. Ett par hörlurar ansluts till den smarta enhet som de vill lyssna från, och sedan måste båda vännerna trycka på multifunktionsknappen för att aktivera ljuddelningsläget.
5.0
av 5
4
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
meckilein87
29/09/2025
Deutschland
Perfekt für unterwegs
Ich bin mit dem Kopfhörer sehr zufrieden. Wir nutzen diese für Reisen zum Tablet schauen bspw. im Flieger. Sehr praktisch ist, dass die Kopfhörer kabellos sind. Sie unterdrücken umliegende Geräusche problemlos und haben direkt funktioniert.
Den här recensionen skrevs för TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Den här recensionen skrevs för TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Mspower2006
23/09/2025
Deutschland
Tolle Kinderkopfhörer mit kleiner Schwäche bei der
Die *PHILIPS TAK5500AL/00 Wireless Over-Ear Headphones* sind wirklich super für Kinder. Sie sitzen bequem, sehen modern aus und die Verarbeitung macht einen hochwertigen Eindruck. Besonders positiv: Die *Lautstärkebegrenzung* schützt das Gehör, und die *lange Akkulaufzeit* ist perfekt für Reisen oder längere Hörspielzeiten. Auch das *faltbare Design* ist praktisch für unterwegs. Ein kleiner Minuspunkt: In lauteren Umgebungen (z. B. im Flugzeug) könnte der Ton etwas kräftiger sein. Ansonsten sind wir aber sehr zufrieden! *Fazit:* Klare Kaufempfehlung für Eltern, die sichere und bequeme Kopfhörer für ihre Kinder suchen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
FY1503
23/09/2025
Deutschland
Empfehlenswert!
Ich habe den Kopfhörer für mein Enkelkind gekauft, ihn aber auch selbst ausprobiert. Die Passform bei unserer Kleinen ist hervorragend! Und selbst die Geräuschunterdrückung ist top - und das bei einem „Kinderkopfhörer“. Akku hält auch lange genug. Einfach die gewohnt gute Philips-Qualität! Sehr zu empfehlen!
Fördelar
Passform, Qualität, Geräuschunterdrückung, Design
Nackdelar
-
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Volymen är begränsad till 75 dB i normalt läge och 85 dB i reseläge i enlighet med standarden EN 50332 för säkert lyssnande.