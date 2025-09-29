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  • Redo för musik, samtal och tystnad
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  • Redo för musik, samtal och tystnad
  • Redo för musik, samtal och tystnad
  • Redo för musik, samtal och tystnad
  • Redo för musik, samtal och tystnad
  • Redo för musik, samtal och tystnad
  • Redo för musik, samtal och tystnad
  • Redo för musik, samtal och tystnad
  • Redo för musik, samtal och tystnad
  • Redo för musik, samtal och tystnad
  • Redo för musik, samtal och tystnad
  • Redo för musik, samtal och tystnad
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  • Redo för musik, samtal och tystnad
  • Redo för musik, samtal och tystnad
  • Redo för musik, samtal och tystnad
  • Redo för musik, samtal och tystnad
  • Redo för musik, samtal och tystnad
  • Redo för musik, samtal och tystnad
  • Redo för musik, samtal och tystnad
  • Redo för musik, samtal och tystnad
  • Redo för musik, samtal och tystnad
  • Redo för musik, samtal och tystnad

Trådlösa over-ear-hörlurar för barn

TAK5500AL/00

5
| (4) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Tillgänglig i

Blågrön
Blågrön
Gult ljus
Gult ljus
Redo för musik, samtal och tystnad
Med dessa trådlösa over-ear-hörlurar med volymbegränsning kan barn lyssna tryggt. Ljudet är skarpt och tydligt och den adaptiva brusreduceringen gör att de kan fokusera tyst – eller höra vad de lyssnar på utan att behöva höja volymen!
Visa alla fördelar

Redo för musik, samtal och tystnad

  • Volymen är begränsad till 85 dB

  • Brusreducering Pro

  • Trådlös ljuddelning

  • Hållbara och vikbara

Utformade för unga öron. Volymbegränsningar för hemma och resor*

Utformade för unga öron. Volymbegränsningar för hemma och resor*

De här hörlurarna har en bekväm over-ear-passform som hjälper till att passivt minska omgivande ljud och en volymgräns på 75 dB som är perfekt för att lyssna i tystare miljöer. För mer högljudda platser kan brusreducering aktiveras via hörlurarna eller Philips Headphones-appen – och föräldrar kan ställa in ett reseläge på 85 dB i appen.*

Adaptiv brusreducering för säkert lyssnande överallt

Adaptiv brusreducering för säkert lyssnande överallt

Adaptiv brusreducering anpassar sig automatiskt till omgivningen så att barn kan fokusera tyst – eller höra sina ljud på högljudda platser utan att be om att volymen höjs! Kontroller på öronkåporna aktiverar Awareness Mode så att de kan höra vad som händer runt omkring dem, och Quick Awareness förstärker röster så att de kan höra dig när de har hörlurarna på sig.

Trådlös ljuddelning för dubbel glädje

Trådlös ljuddelning för dubbel glädje

Om ditt barns vänner också har ett par Philips K5500-hörlurar kan de skapa en trådlös kedjekoppling mellan hörlurarna och lyssna på samma ljud. Ett par hörlurar ansluts till den smarta enhet som de vill lyssna från, och sedan måste båda vännerna trycka på multifunktionsknappen för att aktivera ljuddelningsläget.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

4

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

29/09/2025

Deutschland

Deutschland

Perfekt für unterwegs

Ich bin mit dem Kopfhörer sehr zufrieden. Wir nutzen diese für Reisen zum Tablet schauen bspw. im Flieger. Sehr praktisch ist, dass die Kopfhörer kabellos sind. Sie unterdrücken umliegende Geräusche problemlos und haben direkt funktioniert.

Den här recensionen skrevs för TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

Den här recensionen skrevs för TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

23/09/2025

Deutschland

Deutschland

Tolle Kinderkopfhörer mit kleiner Schwäche bei der

Die *PHILIPS TAK5500AL/00 Wireless Over-Ear Headphones* sind wirklich super für Kinder. Sie sitzen bequem, sehen modern aus und die Verarbeitung macht einen hochwertigen Eindruck. Besonders positiv: Die *Lautstärkebegrenzung* schützt das Gehör, und die *lange Akkulaufzeit* ist perfekt für Reisen oder längere Hörspielzeiten. Auch das *faltbare Design* ist praktisch für unterwegs. Ein kleiner Minuspunkt: In lauteren Umgebungen (z. B. im Flugzeug) könnte der Ton etwas kräftiger sein. Ansonsten sind wir aber sehr zufrieden! *Fazit:* Klare Kaufempfehlung für Eltern, die sichere und bequeme Kopfhörer für ihre Kinder suchen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

23/09/2025

Deutschland

Deutschland

Empfehlenswert!

Ich habe den Kopfhörer für mein Enkelkind gekauft, ihn aber auch selbst ausprobiert. Die Passform bei unserer Kleinen ist hervorragend! Und selbst die Geräuschunterdrückung ist top - und das bei einem „Kinderkopfhörer“. Akku hält auch lange genug. Einfach die gewohnt gute Philips-Qualität! Sehr zu empfehlen!

Fördelar

Passform, Qualität, Geräuschunterdrückung, Design

Nackdelar

-

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

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  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Volymen är begränsad till 75 dB i normalt läge och 85 dB i reseläge i enlighet med standarden EN 50332 för säkert lyssnande.