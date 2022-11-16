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Utgått

Internet-radio

TAM2805/10

3.6

| (26) Recensioner

Mycket tunn. Fullspäckad med funktioner.

Har du ont om utrymme? Tänk stort när det gäller underhållning. Förutom webbradio och DAB+ ger det här smidiga mikrosystemet som kan monteras på väggen dig Spotify Connect-kompatibilitet och Bluetooth-streaming. Du kan till och med ansluta din cd- eller skivspelare.

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Mycket tunn. Fullspäckad med funktioner.

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Ett litet system för all din musik

Är du på jakt efter något att lyssna på? Det här mikrosystemet ger dig störningsfri digitalradio eller webbradio från tusentals stationer runt om i världen. Du kan streama musik, poddsändningar och mycket mer via Bluetooth, och ljudingången tar hand om kabelanslutna källor.

Perfekt för mindre utrymmen

Du kan ha det här smidiga mikrosystemet fristående på den medföljande foten eller ta bort foten och montera systemet direkt på väggen. De två fullregisterelementen ger ett klart stereoljud.

Enkel streaming. Storslagen lyssning

Streama från Spotify? Den här Bluetooth-webbradion har Spotify Connect. Använd din mobiltelefon som fjärrkontroll samtidigt som radion streamar Spotifys signal av högsta kvalitet direkt från Spotify-servrarna. De två fullregisterelementen ger ett klart stereoljud.

Tekniska specifikationer

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3.6

av 5

26

Recensioner

3

16/11/2022

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Great Product

Very good sound quality easy to set up , thousands of channals

Fördelar

The Best Radio Ever

Nackdelar

None

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAM2805 Internet Radio

Datum för användning 2022-10-16

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAM2805 Internet Radio

Datum för användning 2022-10-16

28/02/2023

Italia

Italia

Verifierad köpare

Dispone di quasi tutto quello che serve.

Ottima Qualita'. Non mi piace assenza di una porta Usb.

Fördelar

La radio Internet.Spotify.

Nackdelar

Una base troppo plasticosa.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAM2805 Radio via Internet

Datum för användning 2023-01-28

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAM2805 Radio via Internet

Datum för användning 2023-01-28

24/09/2021

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Prima DAB+ radio & BT streamer

De TAM2805 lijkt qua model op de MCi298, die ik al vele jaren met genoegen gebruik. Het gaat mij bij de TAM2805 vooral om de (ten opzichte de MCi298) 'aanvullende' functies DAB+ en BT-stream. Gemakkelijke installatie en wand-ophanging. Alles werkt naar behoren. Duidelijke handleiding. Uitstekende geluidskwaliteit.

Fördelar

Gemakkelijke bediening. Wandophanging. Geluidskwaliteit

Nackdelar

nog niet gevonden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAM2805 Internetradio

Datum för användning 2020-08-24

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAM2805 Internetradio

Datum för användning 2020-08-24

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