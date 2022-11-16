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Utgått
TAM2805/10
Mycket tunn. Fullspäckad med funktioner.
Har du ont om utrymme? Tänk stort när det gäller underhållning. Förutom webbradio och DAB+ ger det här smidiga mikrosystemet som kan monteras på väggen dig Spotify Connect-kompatibilitet och Bluetooth-streaming. Du kan till och med ansluta din cd- eller skivspelare.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Är du på jakt efter något att lyssna på? Det här mikrosystemet ger dig störningsfri digitalradio eller webbradio från tusentals stationer runt om i världen. Du kan streama musik, poddsändningar och mycket mer via Bluetooth, och ljudingången tar hand om kabelanslutna källor.
Du kan ha det här smidiga mikrosystemet fristående på den medföljande foten eller ta bort foten och montera systemet direkt på väggen. De två fullregisterelementen ger ett klart stereoljud.
Streama från Spotify? Den här Bluetooth-webbradion har Spotify Connect. Använd din mobiltelefon som fjärrkontroll samtidigt som radion streamar Spotifys signal av högsta kvalitet direkt från Spotify-servrarna. De två fullregisterelementen ger ett klart stereoljud.
3.6
av 5
26
Recensioner
The Main Man
16/11/2022
United Kingdom
Verifierad köpare
Great Product
Very good sound quality easy to set up , thousands of channals
Fördelar
The Best Radio Ever
Nackdelar
None
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAM2805 Internet Radio
Datum för användning 2022-10-16
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAM2805 Internet Radio
Datum för användning 2022-10-16
28/02/2023
Italia
Verifierad köpare
Dispone di quasi tutto quello che serve.
Ottima Qualita'. Non mi piace assenza di una porta Usb.
Fördelar
La radio Internet.Spotify.
Nackdelar
Una base troppo plasticosa.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAM2805 Radio via Internet
Datum för användning 2023-01-28
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAM2805 Radio via Internet
Datum för användning 2023-01-28
JOHNvdB
24/09/2021
Nederland
Verifierad köpare
Prima DAB+ radio & BT streamer
De TAM2805 lijkt qua model op de MCi298, die ik al vele jaren met genoegen gebruik. Het gaat mij bij de TAM2805 vooral om de (ten opzichte de MCi298) 'aanvullende' functies DAB+ en BT-stream. Gemakkelijke installatie en wand-ophanging. Alles werkt naar behoren. Duidelijke handleiding. Uitstekende geluidskwaliteit.
Fördelar
Gemakkelijke bediening. Wandophanging. Geluidskwaliteit
Nackdelar
nog niet gevonden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAM2805 Internetradio
Datum för användning 2020-08-24
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAM2805 Internetradio
Datum för användning 2020-08-24