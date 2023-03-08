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Mikromusiksystem

TAM6805/10

3.9

| (98) Recensioner | 81% rekommenderar den här produkten

Allt i ett

Med webbradio, Spotify Connect, Bluetooth och en cd-spelare kan det här kompakta allt-i-ett-mikrosystemet spela upp allt. Du kan även ansluta andra källor via ljudingången eller USB. Få fylligare ljud från ett system som passar i nästan alla rum.

Visa alla fördelar

Allt i ett

  • Webbradio, DAB+

  • Bluetooth, Spotify Connect

  • USB, MP3-CD

  • 50 W

All din musik, dina poddsändningar och mycket mer

All din musik, dina poddsändningar och mycket mer

Från klassiska låtar till de senaste poddsändningarna. Du kan streama Spotify-signalen med bästa kvalitet via Wi-Fi med Spotify Connect. Du kan även streama spellistor med mera via Bluetooth, spela upp cd-skivor eller ansluta till andra källor via ljudingången eller USB.

Webbradio. DAB+ FM-radio

Webbradio. DAB+ FM-radio

Webbradio är din biljett till tusentals globala stationer som sänder alla tänkbara sorters program. Den digitala mottagaren ger kristallklar mottagning och du kan ställa in snabbval för de webb-, DAB+- eller FM-kanaler du gillar bäst.

Inbyggdt basreflexhögtalarsystem

Inbyggdt basreflexhögtalarsystem

Två högtalare är inbyggda direkt i höljet på det här allt-i-ett-mikrosystemet. Du får klart ljud och bra bas från fullregisterelementen och basreflexportarna. Den maximala kapaciteten på 50 W är perfekt för kök, kontor och mindre vardagsrum.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.9

av 5

98

Recensioner

81%

rekommenderar den här produkten

08/03/2023

Norge

Norge

Verifierad köpare

Verdt pengene

Pent og godt anlegg med flott og klar lyd. Enkelt og greit steg for steg oppsett. Oversiktlig og enkel i bruk. Stor lagringsplass for kanalvalg.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAM6805 Mikromusikkanlegg

Datum för användning 2022-11-08

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAM6805 Mikromusikkanlegg

Datum för användning 2022-11-08

12/11/2024

Danmark

Danmark

Verifierad köpare

En glad kunde

Er super glad for min radio den bliver brugt hver eneste dag.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAM6805 Mikromusiksystem

Datum för användning 2023-10-12

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAM6805 Mikromusiksystem

Datum för användning 2023-10-12

20/05/2026

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Excellent internet radio with cd player

Was looking for a device to play radio whilst watch tv and this is excellent. A bit fiddly with setting up the preset channels but only really listen to Smooth and it is perfect. Bought 2 other devices but had to return them as they did not stream internet radio. Shouldn't have tried to cut corners and bought what I knew would work from the start. Best purchase in a while!!

Fördelar

Option for multiple preset channels. CD player. Equaliser.

Nackdelar

A bit fiddly to set preset channels but once done its sorted.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAM6805 Micro Music System

Datum för användning 2026-04-29

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAM6805 Micro Music System

Datum för användning 2026-04-29

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