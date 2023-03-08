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Allt i ett
Med webbradio, Spotify Connect, Bluetooth och en cd-spelare kan det här kompakta allt-i-ett-mikrosystemet spela upp allt. Du kan även ansluta andra källor via ljudingången eller USB. Få fylligare ljud från ett system som passar i nästan alla rum.
Webbradio, DAB+
Bluetooth, Spotify Connect
USB, MP3-CD
50 W
Från klassiska låtar till de senaste poddsändningarna. Du kan streama Spotify-signalen med bästa kvalitet via Wi-Fi med Spotify Connect. Du kan även streama spellistor med mera via Bluetooth, spela upp cd-skivor eller ansluta till andra källor via ljudingången eller USB.
Webbradio är din biljett till tusentals globala stationer som sänder alla tänkbara sorters program. Den digitala mottagaren ger kristallklar mottagning och du kan ställa in snabbval för de webb-, DAB+- eller FM-kanaler du gillar bäst.
Två högtalare är inbyggda direkt i höljet på det här allt-i-ett-mikrosystemet. Du får klart ljud och bra bas från fullregisterelementen och basreflexportarna. Den maximala kapaciteten på 50 W är perfekt för kök, kontor och mindre vardagsrum.
3.9
av 5
98
Recensioner
81%
rekommenderar den här produkten
Komponisten 2020
08/03/2023
Norge
Verifierad köpare
Verdt pengene
Pent og godt anlegg med flott og klar lyd. Enkelt og greit steg for steg oppsett. Oversiktlig og enkel i bruk. Stor lagringsplass for kanalvalg.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAM6805 Mikromusikkanlegg
Datum för användning 2022-11-08
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAM6805 Mikromusikkanlegg
Datum för användning 2022-11-08
Røde
12/11/2024
Danmark
Verifierad köpare
En glad kunde
Er super glad for min radio den bliver brugt hver eneste dag.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAM6805 Mikromusiksystem
Datum för användning 2023-10-12
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAM6805 Mikromusiksystem
Datum för användning 2023-10-12
Sturfc
20/05/2026
United Kingdom
Verifierad köpare
Excellent internet radio with cd player
Was looking for a device to play radio whilst watch tv and this is excellent. A bit fiddly with setting up the preset channels but only really listen to Smooth and it is perfect. Bought 2 other devices but had to return them as they did not stream internet radio. Shouldn't have tried to cut corners and bought what I knew would work from the start. Best purchase in a while!!
Fördelar
Option for multiple preset channels. CD player. Equaliser.
Nackdelar
A bit fiddly to set preset channels but once done its sorted.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAM6805 Micro Music System
Datum för användning 2026-04-29
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAM6805 Micro Music System
Datum för användning 2026-04-29