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Ringo Duo
Fjäderlätta hörlurar med ikonisk 80-talsdesign och imponerande modernt ljud. Du kan använda dem trådlöst eller med sladd, och de levereras med svarta, gula och orange öronkuddar för maximal retrokänsla.
Imponerande ljud. Retrolook
Lyssna trådlöst eller med sladd
Upp till 26 timmars speltid
USB-C-kabel medföljer
Utseendet säger spola tillbaka. Ljudet säger här och nu. Med sina specialanpassade 40 mm-element ger dessa on-ear-hörlurar ett varmt ljud med fyllig bas och tydlig sång. Lyssna trådlöst eller använd den medföljande USB-C-kabeln för att rocka loss med sladd.
Ringo Duo-hörlurarna väger bara 80 g och det fjäderlätta huvudbandet justeras enkelt för perfekt passform. Du får tre uppsättningar extra öronkuddar i svart, gult och orange, så att du kan mixa utan att matcha.
Du får upp till 26 timmars speltid på en full laddning, som tar 2 timmar via USB-C. Om du behöver en snabb påfyllning får du ytterligare 6 timmars speltid genom att ladda dessa on-ear-hörlurar i bara 15 minuter.
Utmärkelser
4.9
av 5
40
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
AnaMariaC
29/09/2026
Italia
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Sono molto belle.
The ringo duo della Philips ha una ottima qualità si suono,stabilità. Mi piace utilizzarli quando faccio ginnastica, pulizie o camminate. Il relax e arrivato da me. Ha un ottima qualità che separa i rumori esterni. Sono bellissime esteticamente e sono leggere.Grazie di avermelo fatto conoscere.
Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS1YL Cuffie wireless on-ear
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FrancescoF
19/09/2026
Italia
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Cuffie retrò super performanti
Le Philips The Ringo Duo nel caratteristico colore giallo mi hanno lasciato piacevolmente sorpreso. Il primo elemento che colpisce è sicuramente il design: hanno un aspetto retrò ispirato agli anni 80, originale e molto riconoscibile, soprattutto nella versione gialla. Anche i cuscinetti intercambiabili nei colori nero, giallo e arancione sono un’idea che permette di personalizzarle facilmente. Dal punto di vista del comfort sono davvero leggere: pesano appena 80 grammi e, dopo averle indossate, quasi ci si dimentica di averle addosso. L’archetto è facilmente regolabile e il formato on-ear le rende pratiche anche per l’utilizzo quotidiano e per gli spostamenti. Il suolo è piacevole e ben equilibrato per questo tipo di cuffie. I driver da 40 mm restituiscono un audio caldo, con bassi abbastanza ricchi e voci nitide. Non sono cuffie pensate per chi cerca prestazioni da audiofilo, ma per ascoltare musica, podcast, video e telefonate offrono una qualità più che soddisfacente. Molto comoda anche la possibilità di utilizzarle sia via wireless che tramite cavo USB-C. La connessione Bluetooth 6.0 e la possibilità di collegarle contemporaneamente a due dispositivi sono caratteristiche particolarmente utili se, ad esempio, si passa frequentemente dallo smartphone al computer, come nel mio caso. Promossa anche la batteria: fino a 26 ore di riproduzione rappresentano un’autonomia super per diversi giorni di utilizzo normale, mentre con soli 15 minuti di ricarica si possono ottenere fino a 6 ore aggiuntive di ascolto. I comandi direttamente sulle cuffie rendono inoltre semplice gestire musica, volume e chiamate. Nel complesso, le Philips The Ringo Duo sono cuffie leggere, comode e soprattutto originali. Il loro punto di forza è sicuramente l’unione tra un design retrò molto particolare e caratteristiche moderne come Bluetooth 6.0, ricarica USB-C e lunga autonomia. Se si cerca un paio di cuffie on-ear pratiche e dal look diverso dal solito, sono sicuramente una scelta interessante.
Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS1YL Cuffie wireless on-ear
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SeinaG
18/09/2026
España
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Se oyen muy bien
Son perfectos y preciosos, su rendimiento es muy bueno, se oye todo genial incluso con poco volumen, dan bástate seguridad ya que se adaptan a cualquier medida de cabeza, los materiales son duros y resistentes, la potabilidad es muy ligera porque no pesan, no le encuentro ningún defecto
Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS1BK Auriculares inalámbricos de diadema
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