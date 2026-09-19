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Ringo Duo
Fjäderlätta hörlurar med ikonisk 80-talsdesign och ett imponerande modernt ljud. Du kan använda dem trådlöst eller med kabel, och de levereras med svarta, gula och orange öronkuddar för maximal retrokänsla.
Imponerande ljud. Retrolook
Lyssna trådlöst eller med kabel
Upp till 26 timmars speltid
USB-C-kabel medföljer
Utseendet säger spola tillbaka. Ljudet säger här och nu. Med sina specialanpassade 40 mm-element ger dessa on-ear-hörlurar ett varmt ljud med fyllig bas och tydlig sång. Lyssna trådlöst eller använd den medföljande USB-C-kabeln för att rocka loss med sladd.
Ringo Duo-hörlurarna väger bara 80 g, och den fjäderlätta huvudbygeln justeras enkelt för perfekt passform. Du får tre uppsättningar extra öronkuddar i svart, gult och orange, så att du kan mixa utan att matcha.
Du får upp till 26 timmars speltid på en full laddning, som tar 2 timmar via USB-C. Om du behöver en snabb påfyllning ger bara 15 minuters laddning av dessa on-ear-hörlurar ytterligare 6 timmars speltid.
Utmärkelser
4.9
av 5
38
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
FrancescoF
19/09/2026
Italia
Del av marknadsföring
Cuffie retrò super performanti
Le Philips The Ringo Duo nel caratteristico colore giallo mi hanno lasciato piacevolmente sorpreso. Il primo elemento che colpisce è sicuramente il design: hanno un aspetto retrò ispirato agli anni 80, originale e molto riconoscibile, soprattutto nella versione gialla. Anche i cuscinetti intercambiabili nei colori nero, giallo e arancione sono un’idea che permette di personalizzarle facilmente. Dal punto di vista del comfort sono davvero leggere: pesano appena 80 grammi e, dopo averle indossate, quasi ci si dimentica di averle addosso. L’archetto è facilmente regolabile e il formato on-ear le rende pratiche anche per l’utilizzo quotidiano e per gli spostamenti. Il suolo è piacevole e ben equilibrato per questo tipo di cuffie. I driver da 40 mm restituiscono un audio caldo, con bassi abbastanza ricchi e voci nitide. Non sono cuffie pensate per chi cerca prestazioni da audiofilo, ma per ascoltare musica, podcast, video e telefonate offrono una qualità più che soddisfacente. Molto comoda anche la possibilità di utilizzarle sia via wireless che tramite cavo USB-C. La connessione Bluetooth 6.0 e la possibilità di collegarle contemporaneamente a due dispositivi sono caratteristiche particolarmente utili se, ad esempio, si passa frequentemente dallo smartphone al computer, come nel mio caso. Promossa anche la batteria: fino a 26 ore di riproduzione rappresentano un’autonomia super per diversi giorni di utilizzo normale, mentre con soli 15 minuti di ricarica si possono ottenere fino a 6 ore aggiuntive di ascolto. I comandi direttamente sulle cuffie rendono inoltre semplice gestire musica, volume e chiamate. Nel complesso, le Philips The Ringo Duo sono cuffie leggere, comode e soprattutto originali. Il loro punto di forza è sicuramente l’unione tra un design retrò molto particolare e caratteristiche moderne come Bluetooth 6.0, ricarica USB-C e lunga autonomia. Se si cerca un paio di cuffie on-ear pratiche e dal look diverso dal solito, sono sicuramente una scelta interessante.
Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS1YL Cuffie wireless on-ear
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MariaLarisaB
16/09/2026
Italia
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Leggere, originali e lunga autonomia
Adoro questo salto nel passato! Il design “vintage” ha vinto insieme alla innovazione, suono di qualità, durata della produzione molto lunga, al di sopra le mie aspettative e la garanzia di un marchio prestigioso. Mi piacciono molto le mie nuove cuffie! Apprezzo molto la versatilità che offrono con un semplice cavo usb c in dotazione si collega allo smartphone sia per la ricarica che per la riproduzione audio ma ha anche il microfono incorporato. Sicuramente le proverò anche in ufficio per le prossime riunioni online!
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EspeO
14/09/2026
España
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COMODIDAD
Estos cascos me han parecido un auténtico descubrimiento;son ligeros, cómodos y con buena autonomía. Puedes usarlos tanto de forma inalámbrica y a través de su cable en caso de no tener batería, la cual es de 26h con 15 minutos de carga. Su diseño retro se inspira en los 80. El sonido es perfecto y cuenta con micrófono integrado.
Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS1BK Auriculares inalámbricos de diadema
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