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The Roller
En ikon återföds. The Roller kombinerar äkta stereoljud och smidig anslutning med sin omisskännliga 80-talsstil. Den är djärv, den är högljudd och levererar en djup, väldefinierad bas med kraftfullt tryck och bibehållen precision.
Slående ljud. Retrolook
120W MAX (60W RMS)
Upp till 24 timmars speltid
IP67 damm- och vattentät
The Roller kanske ser ut som om den kommer från blandbandseran, men den har uppgraderats för att leverera upp till 120 W (60 W RMS) effekt och en bas som går djupare än någonsin tidigare. Om du befinner dig utomhus kan du aktivera Moving Sound för att få kraftfull bas och klart ljud ute i det fria.
Två 3,5-tums högtalare, separata diskanthögtalare och en aktiv crossover samverkar för att separera höga och låga toner med precision. Två slavbasar ger djupare bas. Resultatet? Äkta stereoljud med kraftfullt djup och skarpa, rena detaljer.
Med Bluetooth® 6.0 kan du streama utan irriterande avbrott i ljudet, och du kan ansluta The Roller till två enheter samtidigt. Du kan även ansluta en extern enhet till USB-C-porten och lyssna på musik på det viset.
4.9
av 5
19
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
NadirC
10/09/2026
France
Del av marknadsföring
Je m’en passe plus!
Le son est juste excellent, surtout les basses comme j’adore! Il est léger et se déplace facilement. Les leds qui s’agitent en même temps que le son c’est magique! J’adore! Et la batterie tient longtemps.
Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil
Date of Use 2026-09-06
Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil
Date of Use 2026-09-06
JanosC
09/09/2026
Deutschland
Del av marknadsföring
Modernem Hightech und Retro-Stil!😎👍
Das Design hat mich sofort begeistert: eine tolle Kombination aus modernem Hightech und Retro-stil. Das Display ist scharf, die Farbtasten sehen sehr stylisch aus. Besonders schön finde ich die beleuchteten Lautsprecherkonturen mit mehreren einstellbaren Modi. Die Verarbeitung ist hochwertig, das Gewicht angenehm und der Lautsprecher gut tragbar. Der Klang ist klar und kräftig, mit sattem Bass und höher Lautstärke. Auch das Zubehör ist durch gutdacht.
Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher
Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher
Leonw97
08/09/2026
Deutschland
Gutes Teil für unterwegs!
Sound sehr gut, aussehen gewöhnungsbedürftig. mit ip67 auch für den Strand geeignet, auch als Powerbank geeignet mit 10.000 mah auch als Powerbank geeignet.
Fördelar
Guter Sound, lange Spielzeit
Nackdelar
Aussehen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher
Date of Use 2026-09-08
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher
Date of Use 2026-09-08
Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Auracast™-ordmärket och -logotyperna är varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc.
IP67-klassningen innebär att högtalarelementet är dammtätt och kan sänkas ned i vatten i upp till 30 minuter på ett djup på upp till 1 m.