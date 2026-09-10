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  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
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  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller

Moving SoundTrådlös högtalare

TAMS60Y/00

4.9

| (19) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Tillgänglig i

Black
Black
Yellow
Yellow

The Roller

En ikon återföds. The Roller kombinerar äkta stereoljud och smidig anslutning med sin omisskännliga 80-talsstil. Den är djärv, den är högljudd och levererar en djup, väldefinierad bas med kraftfullt tryck och bibehållen precision.

Visa alla fördelar

The Roller

  • Slående ljud. Retrolook

  • 120W MAX (60W RMS)

  • Upp till 24 timmars speltid

  • IP67 damm- och vattentät

En 80-talsikon i ny tappning

En 80-talsikon i ny tappning

The Roller kanske ser ut som om den kommer från blandbandseran, men den har uppgraderats för att leverera upp till 120 W (60 W RMS) effekt och en bas som går djupare än någonsin tidigare. Om du befinner dig utomhus kan du aktivera Moving Sound för att få kraftfull bas och klart ljud ute i det fria.

Modern akustik. Aktivt tvåvägs stereosystem

Modern akustik. Aktivt tvåvägs stereosystem

Två 3,5-tums högtalare, separata diskanthögtalare och en aktiv crossover samverkar för att separera höga och låga toner med precision. Två slavbasar ger djupare bas. Resultatet? Äkta stereoljud med kraftfullt djup och skarpa, rena detaljer.

Bluetooth® multipoint-anslutning och USB-ljud

Bluetooth® multipoint-anslutning och USB-ljud

Med Bluetooth® 6.0 kan du streama utan irriterande avbrott i ljudet, och du kan ansluta The Roller till två enheter samtidigt. Du kan även ansluta en extern enhet till USB-C-porten och lyssna på musik på det viset.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.9

av 5

19

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

10/09/2026

France

France

Je m’en passe plus!

Le son est juste excellent, surtout les basses comme j’adore! Il est léger et se déplace facilement. Les leds qui s’agitent en même temps que le son c’est magique! J’adore! Et la batterie tient longtemps.

Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil

Date of Use 2026-09-06

Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil

Date of Use 2026-09-06

09/09/2026

Deutschland

Deutschland

Modernem Hightech und Retro-Stil!😎👍

Das Design hat mich sofort begeistert: eine tolle Kombination aus modernem Hightech und Retro-stil. Das Display ist scharf, die Farbtasten sehen sehr stylisch aus. Besonders schön finde ich die beleuchteten Lautsprecherkonturen mit mehreren einstellbaren Modi. Die Verarbeitung ist hochwertig, das Gewicht angenehm und der Lautsprecher gut tragbar. Der Klang ist klar und kräftig, mit sattem Bass und höher Lautstärke. Auch das Zubehör ist durch gutdacht.

Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher

Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Gutes Teil für unterwegs!

Sound sehr gut, aussehen gewöhnungsbedürftig. mit ip67 auch für den Strand geeignet, auch als Powerbank geeignet mit 10.000 mah auch als Powerbank geeignet.

Fördelar

Guter Sound, lange Spielzeit

Nackdelar

Aussehen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher

Date of Use 2026-09-08

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher

Date of Use 2026-09-08

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Auracast™-ordmärket och -logotyperna är varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc.

  2. IP67-klassningen innebär att högtalarelementet är dammtätt och kan sänkas ned i vatten i upp till 30 minuter på ett djup på upp till 1 m.