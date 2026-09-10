Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
The Tube
Djärva former. Retrofärger. Modern kraft. The Tube väcker en 80-talsikon till liv med fylligare, bredare stereoljud och smidig anslutning. Från jam hemma till gatufester – höj volymen och låt musiken sprida sig.
Kraftfullt ljud. Retrodesign
280 W max. (140 W RMS)
Upp till 24 timmars speltid
IP67 damm- och vattentät
Bakom The Tubes ikoniska design döljer sig ett tvåvägs stereosystem som levererar en maximal effekt på 280 W (140 W RMS) och en bredare, mer omslutande ljudbild. Om festen flyttar utomhus kan du aktivera funktionen Moving Sound för att ge basen mer kraft och se till att ljudet förblir klart även utomhus.
Två 5-tums högtalare, separata diskanthögtalare och en aktiv crossover samverkar för att separera höga och låga toner med precision. Två slavbasar ger djupare bas. Resultatet? Äkta stereoljud med kraftfullt djup och skarpa, rena detaljer.
Med Bluetooth® 6.0 kan du streama utan irriterande avbrott i ljudet, och du kan ansluta The Tube till två enheter samtidigt. Du kan även ansluta en extern enhet till USB-C-porten och lyssna på musik på det viset.
4.9
av 5
25
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
10/09/2026
Deutschland
Del av marknadsföring
Starker Sound und richtig schönes Design
Der Philips Moving Sound TAMS80B hat mich direkt mit seinem modernen Retro-Design und seinem kraftvollen Sound überzeugt. Der Klang ist klar und detailreich, gleichzeitig liefert der Lautsprecher einen richtig satten Bass. Besonders bei Musik mit kräftigen Beats macht das Hören richtig Spaß. Sehr praktisch finde ich die kabellose Verbindung und die lange Akkulaufzeit. Mit bis zu 24 Stunden Wiedergabe ist der Lautsprecher ideal für einen ganzen Tag unterwegs oder für eine Party mit Freunden. Auch die IP67-Zertifizierung ist ein großes Plus, wenn man den Lautsprecher draußen verwenden möchte. Trotz seiner Größe lässt er sich dank Tragegriff und Schulterriemen gut transportieren. Besonders gefällt mir außerdem die Möglichkeit, zwei Geräte gleichzeitig per Bluetooth zu verbinden. Mein Fazit: Ein leistungsstarker Bluetooth-Lautsprecher mit tollem Stereo-Sound, starkem Bass, auffälligem Design und sehr guter Akkulaufzeit. Für zu Hause und unterwegs eine tolle Wahl.
Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS80B kabelloser Lautsprecher
Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS80B kabelloser Lautsprecher
MarcoG
08/09/2026
Italia
Del av marknadsföring
Pesa tantissimo ma ha un audio perfetto
Quando arriva sul pacco c’è scritto 10Kg, di questi un paio sono di imballaggio ma il resto è il prodotto che non passa inosservato nè per volume nè per peso. Portatile si, nel senso che ha una batteria con 24 ore autonomia, una infinità, ma il peso c’è tutto. In confezione troviamo anche la tracolla che aiuta nel trasporto, il manuale che serve per capirci qualcosa, e il cavetto di ricarica utile per rimediale al 18% di batteria con cui arriva. L’audio è eccellente. Ho in casa casse di brand tip di gamma specializzati in audio e qui siamo decisamente all’altezza di grandi competitor. Mi aspettavo una cassa da festa, retrò ma modesta, qui c’è pienezza vera nell’audio. I bassi sono profondi sia al chiuso che all’aperto (ed è all’aperto che tipicamente vanno in difficolta questi prodotti e invece non lei). Il paradosso è che la uso al 30% del volume e il resto sta lì. È evidente che sia un prodotto per l’esterno, in grado di reggere ore di fila senza corrente. Molto belli i LED nelle parti laterali. Si vedono bene al buio, molto poco di giorno. Ne verrei apprezzati anche e frontali a ritmo di musica che invece non ci sono. Io l’ho usata per lo più in bluetooth con l’iPhone e devo dire che la qualità audio non risente, risulta stabile e qualitativa. Anche usarla con Apple come TuneIn, Spotify, YouTube Music va benissimo. Però quando arrivano telefonate o si guarda qualche social si interrompe automaticamente la riproduzione ed è una po’ noioso in caso di festa. Il display invece è la parte fatta peggio. È a colori, ma ha poca luminosità, anche al massimo; va guardato abbassandosi frontalmente per leggerlo bene con la luce del sole e non è touch. Stesso discorso per i tasti sopra: a parte l’accensione, gli altri sono tutti da decriptare. Ci si aspetterebbe un tasto fisico per far partire qualcosa ma non è così. Non si indovinano guardandoli, bisogna prendere il manuale e scoprire le sue funzioni con nomi nuovi che ho cercato su Google per capirci di più.Uno dei quattro tasti principali è dedicato ad Auracast, sistema che consente di sincronizzare l’audio di più casse, che con una casa sola non fa nulla, mentre la modalità Mouving Sound, che rinforza i bassi all’aperto è imboscata nell’app. Le priorità sembrano invertite. L’app di controllo fa quello che deve, ma l’interfaccia sembra di 10 anni fa. Il dettaglio che la riassume: il cursore del volume non ha i tasti più o meno, quindi per alzare di una tacca devi centrare uno slide con il dito. Andrebbe rifatta, non ritoccata. Sulla batteria del 24 ore dichiarate sono credibili, visto il volume a cui la cassa si usa davvero. La cosa che apprezzo di più è che sia sostituibile la batteria, ed il motivo per cui sotto ci sono le viti: in un mercato dove è quasi tutto incollato, è una scelta che vale un punto pieno. I difetti non mancano a volerli cercare, ma nessuno tocca ciò per cui è nata: il suono è perfetto. Questo mi ha lasciato a bocca aperta perché è all’altezza di altri top di gamma che costano tre volte. I 350€ che costa li vale tutti e la consiglio specialmente a chi ha ambienti all’aperto da coprire con un audio pieno.
Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS80B Altoparlante wireless
Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS80B Altoparlante wireless
Biene45
08/09/2026
Deutschland
Schöne Qualität
İch habe das gewählt tolle produkte ich mag alle ich finde es toll top dizayn
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS80Y kabelloser Lautsprecher
Date of Use 2026-09-08
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS80Y kabelloser Lautsprecher
Date of Use 2026-09-08
Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Auracast™-ordmärket och -logotyperna är varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc.
IP67-klassningen innebär att högtalarelementet är dammtätt och kan sänkas ned i vatten i upp till 30 minuter på ett djup på upp till 1 m.