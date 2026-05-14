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Bärbar FM/AM-radio

TAR1509/00

3.8

| (4) Recensioner

Fickklassikern

Ta med dig radion! Njut av utmärkt mottagning och ett klart och tydligt ljud från den bärbara FM/AM-radion, som är liten nog att få plats i fickan. Från musik och sport till nyheter – de enkla reglagen gör det lätt att hitta dina favoritstationer när du är på språng.

Visa alla fördelar

Fickklassikern

  • FM/AM

  • Analog stationsinställning

  • Batteridriven

Klassisk design, klart ljud, utmärkt mottagning

Klassisk design, klart ljud, utmärkt mottagning

Du får ett klart och tydligt ljud för alla dina favoriter med den här superportabla FM-/AM-radion. Den analoga stationsinställningen gör det enkelt att hitta det du söker, och den långa teleskopantennen ger bästa möjliga mottagning var du än befinner dig.

Enkel enhandsmanövrering

Enkel enhandsmanövrering

Med två inställningshjul kan du ställa in radion och justera volymen, och med en praktisk strömbrytare på sidan växlar du mellan frekvensbanden FM och AM. På den stora och tydliga frekvensskalan ser du vilken frekvens radion är inställd på, och en LED-indikator tänds när signalen är stark.

Superportabel med hörlursuttag för privat lyssning

Superportabel med hörlursuttag för privat lyssning

Den här analoga radion är så liten att den enkelt får plats i fickan, eller så kan du låta den hänga från handleden med den medföljande handledsremmen. 2x AAA-batterier driver ljudet, och det finns ett hörlursuttag för privat lyssning: perfekt om du vill höra de senaste sportresultaten medan du är ute och handlar!

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

4

Recensioner

3
2

14/05/2026

España

España

Radio portátil Philips TAB1509 1000 Series

Me gusta el tamaño, la sencillez de uso ya que buscaba una radio portátil de bolsillo analógica y a pilas. Mi producto me ha tocado tal vez con un pequeño defecto en la antena al recogerse, sobresale un poco la cabeza. En las fotos de la web el aro interior de la cabeza tiene la terminación final al rás de la carcasa y en la mía tiene entre 1 y 2mm que sobresale hacia afuera y la antena desplegada se mueve (holgura). En una emisora concreta gallega a veces se entrecorta pero puede deberse a la señal de recepción aunque el Led está iluminado y hay buena señal. La seguiré probando. Por el precio se echa de menos que no venga incluida al menos con los auriculares y las pilas. Por lo demás perfecta.

Fördelar

Tamaño portátil, analógica, funciona a pilas

Nackdelar

No incluye auriculares ni pilas

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2026-05-14

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2026-05-14

20/06/2025

España

España

Funciona perfecto, calidad precio está muy bien

Funciona perfecto, calidad precio está muy muy bien

Fördelar

Calidad precio está muy bien, buena calidad de sonido y construcción, buen tamaño, perfecto.

Nackdelar

En principio nada

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2025-05-20

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2025-05-20

12/03/2025

España

España

CASI PERFECTA

EN SU SEGMENTO, LA TAR1509 ES CASI PERFECTA, POR ESO NO LE PONGO LAS 5*. PARA GANARSELA LE FALTARÍA UN PUERTO MINI-USB, QUE PERMITIERA RECARGAR UNAS BATERÍAS (RECARGABLES) INCLUIDAS O NO, PARA NO AFECTAR DEMASIADO AL PRECIO.

Den här recensionen skrevs för TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2025-02-12

Den här recensionen skrevs för TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2025-02-12

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.