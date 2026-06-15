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  • Tillförlitlig radio, ficklampa och reservströmkälla
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  • Tillförlitlig radio, ficklampa och reservströmkälla
  • Tillförlitlig radio, ficklampa och reservströmkälla
  • Tillförlitlig radio, ficklampa och reservströmkälla
  • Tillförlitlig radio, ficklampa och reservströmkälla
  • Tillförlitlig radio, ficklampa och reservströmkälla
  • Tillförlitlig radio, ficklampa och reservströmkälla
  • Tillförlitlig radio, ficklampa och reservströmkälla
  • Tillförlitlig radio, ficklampa och reservströmkälla
  • Tillförlitlig radio, ficklampa och reservströmkälla
  • Tillförlitlig radio, ficklampa och reservströmkälla
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  • Tillförlitlig radio, ficklampa och reservströmkälla
  • Tillförlitlig radio, ficklampa och reservströmkälla
  • Tillförlitlig radio, ficklampa och reservströmkälla
  • Tillförlitlig radio, ficklampa och reservströmkälla
  • Tillförlitlig radio, ficklampa och reservströmkälla
  • Tillförlitlig radio, ficklampa och reservströmkälla
  • Tillförlitlig radio, ficklampa och reservströmkälla
  • Tillförlitlig radio, ficklampa och reservströmkälla
  • Tillförlitlig radio, ficklampa och reservströmkälla

Bärbar radio med ficklampa

TAR1609/00

4.3

| (14) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Tillförlitlig radio, ficklampa och reservströmkälla

Med den här fantastiska lilla radion med ficklampa är du redo för allt. En utdragbar antenn tar emot AM- och FM-radio och den kraftfulla ficklampan lyser upp vägen. Det finns även ett SOS-larm för nödsituationer. Ladda via kabel, solenergi eller handvev.

Visa alla fördelar

Tillförlitlig radio, ficklampa och reservströmkälla

  • Kompakt, bärbar radio

  • Analog FM-/AM-inställning

  • Inbyggt litiumjonbatteri

  • SOS-ficklampa

Kompakt, bärbar radio med ficklampa

Kompakt, bärbar radio med ficklampa

Den här praktiska bärbara radion är den perfekta följeslagaren under långa dagar på språng. Ta emot tydliga radiosignaler, ladda andra enheter och lys upp vägen med den kraftfulla ficklampan. I nödsituationer kan du även aktivera ett högt SOS-larm med blinkande ljus.

Inbyggt litiumjonbatteri. Laddas via USB-C

Inbyggt litiumjonbatteri. Laddas via USB-C

Den här praktiska radion sviker dig inte. Ladda radion med den medföljande USB-C-kabeln för upp till 32 timmars radiolyssning på rimlig volym.

Reservström via solenergi eller handvev

Reservström via solenergi eller handvev

Bli aldrig utan ström! Du har alltid tillgång till reservladdning via solpanelerna ovanpå radion eller genom att veva på den inbyggda handveven. Radion kan även drivas med 3 AAA-batterier (medföljer inte). Via en USB-A-port kan du använda radion för att ladda dina andra enheter i en nödsituation.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

14

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

2

15/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Love it! such a great product

Absolutely amazing product, good torch. the solar charges great. I am surprised it can actually play quite loud. Will use this during camping. love this product

Den här recensionen skrevs för TAR1609 Portable radio with torch

Date of Use 2026-06-08

Den här recensionen skrevs för TAR1609 Portable radio with torch

Date of Use 2026-06-08

04/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

It's working so good. Everything working good. Radio volume is enough. Battery is enough. I didn't make solar charge but. I hope it's will work.

Den här recensionen skrevs för TAR1609 Portable radio with torch

Date of Use 2025-01-04

Den här recensionen skrevs för TAR1609 Portable radio with torch

Date of Use 2025-01-04

02/02/2026

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät - sollte man für den Notfall haben

Tolles Gerät mit so viel Funktionen, die man im Bedarfsfall echt gut gebrauchen kann. Aber nirgendwo ist eine Angabe über die Kapazität des eingebauten Akkus zu finden. Also wirklich nirgendswo warum?

Fördelar

Multifunktional

Nackdelar

Keine Angaben über die Kapazität des verbauten Akkus

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe

Date of Use 2026-01-02

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe

Date of Use 2026-01-02

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.