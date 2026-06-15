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Tillförlitlig radio, ficklampa och reservströmkälla
Med den här fantastiska lilla radion med ficklampa är du redo för allt. En utdragbar antenn tar emot AM- och FM-radio och den kraftfulla ficklampan lyser upp vägen. Det finns även ett SOS-larm för nödsituationer. Ladda via kabel, solenergi eller handvev.
Kompakt, bärbar radio
Analog FM-/AM-inställning
Inbyggt litiumjonbatteri
SOS-ficklampa
Den här praktiska bärbara radion är den perfekta följeslagaren under långa dagar på språng. Ta emot tydliga radiosignaler, ladda andra enheter och lys upp vägen med den kraftfulla ficklampan. I nödsituationer kan du även aktivera ett högt SOS-larm med blinkande ljus.
Den här praktiska radion sviker dig inte. Ladda radion med den medföljande USB-C-kabeln för upp till 32 timmars radiolyssning på rimlig volym.
Bli aldrig utan ström! Du har alltid tillgång till reservladdning via solpanelerna ovanpå radion eller genom att veva på den inbyggda handveven. Radion kan även drivas med 3 AAA-batterier (medföljer inte). Via en USB-A-port kan du använda radion för att ladda dina andra enheter i en nödsituation.
4.3
av 5
14
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Spectreboi
15/06/2026
United Kingdom
Love it! such a great product
Absolutely amazing product, good torch. the solar charges great. I am surprised it can actually play quite loud. Will use this during camping. love this product
Den här recensionen skrevs för TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2026-06-08
Den här recensionen skrevs för TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2026-06-08
Eren4162
04/02/2026
United Kingdom
Verifierad köpare
It's working so good. Everything working good. Radio volume is enough. Battery is enough. I didn't make solar charge but. I hope it's will work.
Den här recensionen skrevs för TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2025-01-04
Den här recensionen skrevs för TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2025-01-04
mk-koblenz
02/02/2026
Deutschland
Tolles Gerät - sollte man für den Notfall haben
Tolles Gerät mit so viel Funktionen, die man im Bedarfsfall echt gut gebrauchen kann. Aber nirgendwo ist eine Angabe über die Kapazität des eingebauten Akkus zu finden. Also wirklich nirgendswo warum?
Fördelar
Multifunktional
Nackdelar
Keine Angaben über die Kapazität des verbauten Akkus
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe
Date of Use 2026-01-02
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe
Date of Use 2026-01-02