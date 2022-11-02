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TAR8805/10
Mer att älska
Vad du än gillar hittar du det enkelt på den här webbradion från Philips. Förutom internet, DAB+ och FM-radio får du även Spotify Connect-kompatibilitet och Bluetooth-streaming. Ladda mobilen på den trådlösa Qi-laddningsplattan.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
med trådlös telefonladdare
Det finns en trådlös Qi-laddningsplatta ovanpå radion. För äldre telefoner finns en USB-laddningsport. Den har en stor och tydlig digital tidsvisning och knappkontroller på frontpanelen.
Streama från Spotify? Den här Bluetooth-webbradion har Spotify Connect. Använd din mobiltelefon som fjärrkontroll samtidigt som radion streamar Spotifys signal av högsta kvalitet direkt från Spotify-servrarna. Du kan även streama musik från andra tjänster via din mobila enhet.
Med insomningsfunktionen kan du somna medan din favoritradiokanal spelas i bakgrunden. Med den dubbla alarmfunktionen kan du ställa in två olika larm. Perfekt om du sannolikt kommer att snooza dig igenom det första alarmet.
3.5
av 5
61
Recensioner
S_Myles_22
02/11/2022
United Kingdom
Verifierad köpare
The product is intuitive and easy to use.
It's has digital interface with physical knowledge to navigate and choose services, functions and features such as DAB, Bluetooth connectivity and Internet Radio. The product is lovely to look at, very stylish design and presentation. This product is of good size and weight, ideal to place on small shelf. Suitable for all rooms. Definable good value for the monies spent.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAR8805 Internet Radio
Datum för användning 2021-10-02
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAR8805 Internet Radio
Datum för användning 2021-10-02
Chilali
16/08/2026
Deutschland
Verifierad köpare
Das Radio funktioniert ganz gut. Der Wecker könnte länger an bleiben wenn er auf Internetradio steht. Bei mir bleibt er nur 15 Minuten an, danach schaltet er ab, das ist etwas kurz. Manchmal hätte ich gern eine Fernbedienung
Den här recensionen skrevs för TAR8805 Internetradio
Datum för användning 2026-08-16
Den här recensionen skrevs för TAR8805 Internetradio
Datum för användning 2026-08-16
PCHenriques
19/10/2023
Portugal
Verifierad köpare
Funcionalidade
O que eu gosto mais é a opção de carregamento do telemóvel. Aconselho a toda a gente. Obrigado
Fördelar
carregamento de telemóvel, wireless, etc.
Nackdelar
Não encontrei.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAR8805 Rádio da Internet
Datum för användning 2022-10-19
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAR8805 Rádio da Internet
Datum för användning 2022-10-19