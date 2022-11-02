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  • Huvudsakligen använt foto
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
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Webbradio

TAR8805/10

3.5

| (61) Recensioner

Mer att älska

Vad du än gillar hittar du det enkelt på den här webbradion från Philips. Förutom internet, DAB+ och FM-radio får du även Spotify Connect-kompatibilitet och Bluetooth-streaming. Ladda mobilen på den trådlösa Qi-laddningsplattan.

Visa alla fördelar

Mer att älska

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

  • med trådlös telefonladdare

Trådlös Qi-laddningsplatta. USB-port

Trådlös Qi-laddningsplatta. USB-port

Det finns en trådlös Qi-laddningsplatta ovanpå radion. För äldre telefoner finns en USB-laddningsport. Den har en stor och tydlig digital tidsvisning och knappkontroller på frontpanelen.

Spotify Connect. Använd en mobil enhet som Spotify-fjärrkontroll

Spotify Connect. Använd en mobil enhet som Spotify-fjärrkontroll

Streama från Spotify? Den här Bluetooth-webbradion har Spotify Connect. Använd din mobiltelefon som fjärrkontroll samtidigt som radion streamar Spotifys signal av högsta kvalitet direkt från Spotify-servrarna. Du kan även streama musik från andra tjänster via din mobila enhet.

Dubbla larm och insomningsfunktion

Med insomningsfunktionen kan du somna medan din favoritradiokanal spelas i bakgrunden. Med den dubbla alarmfunktionen kan du ställa in två olika larm. Perfekt om du sannolikt kommer att snooza dig igenom det första alarmet.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.5

av 5

61

Recensioner

02/11/2022

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

The product is intuitive and easy to use.

It's has digital interface with physical knowledge to navigate and choose services, functions and features such as DAB, Bluetooth connectivity and Internet Radio. The product is lovely to look at, very stylish design and presentation. This product is of good size and weight, ideal to place on small shelf. Suitable for all rooms. Definable good value for the monies spent.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAR8805 Internet Radio

Datum för användning 2021-10-02

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAR8805 Internet Radio

Datum för användning 2021-10-02

16/08/2026

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Das Radio funktioniert ganz gut. Der Wecker könnte länger an bleiben wenn er auf Internetradio steht. Bei mir bleibt er nur 15 Minuten an, danach schaltet er ab, das ist etwas kurz. Manchmal hätte ich gern eine Fernbedienung

Den här recensionen skrevs för TAR8805 Internetradio

Datum för användning 2026-08-16

Den här recensionen skrevs för TAR8805 Internetradio

Datum för användning 2026-08-16

19/10/2023

Portugal

Portugal

Verifierad köpare

Funcionalidade

O que eu gosto mais é a opção de carregamento do telemóvel. Aconselho a toda a gente. Obrigado

Fördelar

carregamento de telemóvel, wireless, etc.

Nackdelar

Não encontrei.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAR8805 Rádio da Internet

Datum för användning 2022-10-19

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAR8805 Rádio da Internet

Datum för användning 2022-10-19

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