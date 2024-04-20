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TAS1505B/00
Ha festen i fickan
Ha festen i fickan med Bluetooth-högtalaren som är tillräckligt liten för att hänga från handleden! Den här lilla högtalaren är helt vattentät och ger dig ett överraskande kraftfullt ljud.
Bluetooth®
2,5 W uteffekt
8 timmars speltid
IPX7-vattentät
Den här bärbara Bluetooth-högtalaren är IPX7-klassad, vilket innebär att den tål att sänkas ned helt i vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 minuter. Du kan festa i duschen, vid poolen eller till och med i poolen! Den trådlösa räckvidden är 20 m.
Ljudet förblir tydligt även när du spelar musik högt, och ett passivt högtalarelement förstärker basen. Du får 8 timmars speltid och en fullständig laddning tar 2,5 timmar. Bluetooth-anslutningen är stabil och den är lätt att para ihop.
Visa upp den du är – alltid. Den här lilla Bluetooth-högtalaren finns i flera olika färger så att du kan rocka din stil. Den matchande bärremmen gör det enkelt att ta med högtalaren vart du än går.
1.0
av 5
2
Recensioner
O.Fogg
20/04/2024
Deutschland
Keine Lautstärke Regelung
Achtung, an dem Lautsprecher lässt sich die Lautstärke nicht regeln. Für meine Zwecke nicht geeignet.
Fördelar
Klein, handlich, preisgünstig
Nackdelar
Keine Lautstärkeregelung
Den här recensionen skrevs för TAS1505B Kabellose Lautsprecher
Datum för användning 2024-03-20
Den här recensionen skrevs för TAS1505B Kabellose Lautsprecher
Datum för användning 2024-03-20
lharip
18/07/2021
Deutschland
Sound is very good
i experiencing problem with connecting with my other device . it product name does not appear in phone while connecting
Nackdelar
connection problem
Den här recensionen skrevs för TAS1505B Wireless speaker
Den här recensionen skrevs för TAS1505B Wireless speaker