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Trådlös högtalare

TAS1505B/00

1

| (2) Recensioner

Ha festen i fickan

Ha festen i fickan med Bluetooth-högtalaren som är tillräckligt liten för att hänga från handleden! Den här lilla högtalaren är helt vattentät och ger dig ett överraskande kraftfullt ljud.

Visa alla fördelar

Ha festen i fickan

  • Bluetooth®

  • 2,5 W uteffekt

  • 8 timmars speltid

  • IPX7-vattentät

Tålig och IPX7-vattentät

Den här bärbara Bluetooth-högtalaren är IPX7-klassad, vilket innebär att den tål att sänkas ned helt i vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 minuter. Du kan festa i duschen, vid poolen eller till och med i poolen! Den trådlösa räckvidden är 20 m.

8 timmars speltid. 2,5 timmars laddningstid

Ljudet förblir tydligt även när du spelar musik högt, och ett passivt högtalarelement förstärker basen. Du får 8 timmars speltid och en fullständig laddning tar 2,5 timmar. Bluetooth-anslutningen är stabil och den är lätt att para ihop.

Välj dina färger. Visa din stil

Visa upp den du är – alltid. Den här lilla Bluetooth-högtalaren finns i flera olika färger så att du kan rocka din stil. Den matchande bärremmen gör det enkelt att ta med högtalaren vart du än går.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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1.0

av 5

2

Recensioner

5
4
3
2

20/04/2024

Deutschland

Deutschland

Keine Lautstärke Regelung

Achtung, an dem Lautsprecher lässt sich die Lautstärke nicht regeln. Für meine Zwecke nicht geeignet.

Fördelar

Klein, handlich, preisgünstig

Nackdelar

Keine Lautstärkeregelung

Den här recensionen skrevs för TAS1505B Kabellose Lautsprecher

Datum för användning 2024-03-20

Den här recensionen skrevs för TAS1505B Kabellose Lautsprecher

Datum för användning 2024-03-20

18/07/2021

Deutschland

Deutschland

Sound is very good

i experiencing problem with connecting with my other device . it product name does not appear in phone while connecting

Nackdelar

connection problem

Den här recensionen skrevs för TAS1505B Wireless speaker

Den här recensionen skrevs för TAS1505B Wireless speaker

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