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  • Lyser upp och levererar kraftfullt ljud
  • Lyser upp och levererar kraftfullt ljud
  • Lyser upp och levererar kraftfullt ljud
  • Lyser upp och levererar kraftfullt ljud
  • Lyser upp och levererar kraftfullt ljud
  • Lyser upp och levererar kraftfullt ljud
  • Lyser upp och levererar kraftfullt ljud
  • Lyser upp och levererar kraftfullt ljud
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  • Lyser upp och levererar kraftfullt ljud
  • Lyser upp och levererar kraftfullt ljud
  • Lyser upp och levererar kraftfullt ljud
  • Lyser upp och levererar kraftfullt ljud
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  • Lyser upp och levererar kraftfullt ljud

Trådlös högtalare

TAS2000B/00

4.8

| (8) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Tillgänglig i

Svart
Svart
Vit
Vit

Lyser upp och levererar kraftfullt ljud

Ge dig ut med den stänksäkra kompakta högtalaren som ger dig upp till 20 timmars speltid på en enda laddning. Häftiga LED-lampor skapar rätt stämning, Bass+ ger djup bas på alla volymnivåer och du kan ansluta till andra högtalare för ett större ljud.

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Lyser upp och levererar kraftfullt ljud

  • LED-ljusshow

  • Bass+ och Auracast™

  • 20 timmars speltid

  • Handledsrem och stänksäker

Kraftfullt ljud med överraskande djup bas vid alla volymer

Kraftfullt ljud med överraskande djup bas vid alla volymer

Denna kompakta bärbara högtalare rymmer mycket kraft för sin storlek med 20 W max (10 W RMS) fylligt ljud. Dubbla passiva högtalarelement och vår exklusiva teknik Bass+ ger djup och fyllig bas, även när du lyssnar på lägre volym. Det finns också en inbyggd mikrofon, så om du får ett samtal kan du svara handsfree.

Lång speltid, enkel att ta med och klarar lite regn

Lång speltid, enkel att ta med och klarar lite regn

Med upp till 20 timmars speltid på en enda laddning kan du spela musik hela dagen och långt inpå natten. Den praktiska handledsremmen gör det enkelt att bära högtalaren, och det stänksäkra IPX5-klassade höljet skyddar mot spill och regn. Med 30 minuters laddning får du 5 timmars speltid, och en full laddning tar ca 2,5 timmar.

Bluetooth®-streaming, multipoint, USB-uppspelning

Bluetooth®-streaming, multipoint, USB-uppspelning

Har du spellistorna klara? Bluetooth® 5.4 ger dig stabil anslutning för smidig streaming. Med multipoint kan du ansluta till två Bluetooth®-enheter samtidigt, och du kan ansluta en bärbar musikspelare eller USB-enhet till USB-A-porten på högtalaren.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.8

av 5

8

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

02/12/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great Bluetooth Speaker

I am really impressed with this Bluetooth speaker, it’s really lightweight and is easy to carry using the handle provided. The sound is really good and I love that it lights up with different colours. It is ideal for home, holidays or days out. It is easy to connect to devices but I have found that you have to disconnect to use in different ones. Overall really happy with the speaker.

Fördelar

Lightweight great sound

Nackdelar

Trouble connecting to different devices without having to keep disconnecting from others

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS2000B Wireless speaker

Date of Use 2025-11-02

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS2000B Wireless speaker

Date of Use 2025-11-02

26/11/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great speaker

Very Nice quality speaker looks high quality and the sound is great, very good r For travelling and keep battery Life long

Fördelar

Quality

Nackdelar

Battery life

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS2000B Wireless speaker

Date of Use 2024-10-26

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS2000B Wireless speaker

Date of Use 2024-10-26

14/12/2025

Italia

Italia

Ottimo sound

Ottimo altoparlante, sto provando questo altoparlante da circa un mese e mi piace tantissimo ha un sound molto potente per le sue dimensioni, bassi bilanciati benissimo e inoltre è molto semplice da collegare con bluetooth e cosa gradita il fatto che non perde il segnale, ha degli altoparlanti potenti e chiari con delle luci che puoi cambiare manualmente o disattivare molto rilassanti

Fördelar

Sound potente

Nackdelar

Nulla

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS2000B Altoparlante wireless

Date of Use 2024-11-14

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS2000B Altoparlante wireless

Date of Use 2024-11-14

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Auracast™-ordmärket och -logotyperna är varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc.

  2. IPX5-klassningen innebär att högtalaren är skyddad mot vattenstrålar.