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LED-ljusshow
Bass+ och Auracast™
20 timmars speltid
Handledsrem, stänktålig
Denna kompakta bärbara högtalare rymmer mycket kraft för sin storlek med 20 W max (10 W RMS) fylligt ljud. Dubbla passiva högtalarelement och vår exklusiva teknik Bass+ ger djup och fyllig bas, även när du lyssnar på lägre volym. Det finns också en inbyggd mikrofon, så om du får ett samtal kan du svara handsfree.
Med upp till 20 timmars speltid på en enda laddning kan du spela musik hela dagen och långt inpå natten. Den praktiska handledsremmen gör det enkelt att bära högtalaren, och det stänksäkra IPX5-klassade höljet skyddar mot spill och regn. Med 30 minuters laddning får du 5 timmars speltid, och en full laddning tar ca 2,5 timmar.
Har du spellistorna klara? Bluetooth® 5.4 ger dig stabil anslutning för smidig streaming. Med multipoint kan du ansluta till två Bluetooth®-enheter samtidigt, och du kan ansluta en bärbar musikspelare eller USB-enhet till USB-A-porten på högtalaren.
4.8
av 5
8
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Cazt
02/12/2025
United Kingdom
Great Bluetooth Speaker
I am really impressed with this Bluetooth speaker, it’s really lightweight and is easy to carry using the handle provided. The sound is really good and I love that it lights up with different colours. It is ideal for home, holidays or days out. It is easy to connect to devices but I have found that you have to disconnect to use in different ones. Overall really happy with the speaker.
Fördelar
Lightweight great sound
Nackdelar
Trouble connecting to different devices without having to keep disconnecting from others
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS2000B Wireless speaker
Date of Use 2025-11-02
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS2000B Wireless speaker
Date of Use 2025-11-02
Wioleta992
26/11/2025
United Kingdom
Great speaker
Very Nice quality speaker looks high quality and the sound is great, very good r For travelling and keep battery Life long
Fördelar
Quality
Nackdelar
Battery life
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS2000B Wireless speaker
Date of Use 2024-10-26
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS2000B Wireless speaker
Date of Use 2024-10-26
Ohdorian
14/12/2025
Italia
Ottimo sound
Ottimo altoparlante, sto provando questo altoparlante da circa un mese e mi piace tantissimo ha un sound molto potente per le sue dimensioni, bassi bilanciati benissimo e inoltre è molto semplice da collegare con bluetooth e cosa gradita il fatto che non perde il segnale, ha degli altoparlanti potenti e chiari con delle luci che puoi cambiare manualmente o disattivare molto rilassanti
Fördelar
Sound potente
Nackdelar
Nulla
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS2000B Altoparlante wireless
Date of Use 2024-11-14
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS2000B Altoparlante wireless
Date of Use 2024-11-14
Bluetooth®-märket och -logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Auracast™-märket och -logotyperna är varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc.
IPX5-klassningen innebär att högtalaren är skyddad mot vattenstrålar.