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Utgått
Hemma överallt
Morgonmusik i badrummet. Inspirerande poddsändningar på hemmakontoret. Med sitt högtalartyg i ullblandning och präglade knappar är den här snygga Bluetooth-högtalaren alltid rätt val. Du får överraskande högt ljud och 10 timmars speltid.
Bluetooth®
5 W uteffekt
10 timmars speltid
Den här enkla men slående Bluetooth-högtalaren fixar musik med stil. Med de präglade knapparna kan du styra uppspelning, Bluetooth med mera och den inbyggda mikrofonen gör att du kan ta emot handsfree-samtal. Bärhandtaget gör dessutom högtalaren enkel att flytta från rum till rum.
Du får 10 timmars speltid med en enda laddning och den trådlösa räckvidden är 20 m. Det tar 2,5 timmar att ladda högtalaren via den medföljande USB-C-kabeln. Ett passivt högtalarelement ger kraftfull bas och ljudet förblir klart även vid hög volym.
Den här högtalaren är täckt av ett förstklassigt högtalartyg som skapats av den exklusiva tillverkaren Kvadrat. Det här vackra materialet som består av en ullblandning är akustiskt transparent, vilket gör att ljudet kan flöda fritt från högtalaren ut i rummet.
Utmärkelser
4.3
av 5
3
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
KarmaRuss
23/10/2020
United Kingdom
Big Performance from a little speaker.
Amazing sound quality from such a small speaker, performs well above its wieght with crystal clear sound with warm tones across a wide range of musical genres. Excellent Bass / Treble balance, not tinny at all as many other small bluetooth speakers can be. Connects virtually instantly to phone / laptop.
Fördelar
Perfornance sound quality and perfect size for travelling.
Nackdelar
None, seriously none.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS3505 Wireless speaker
Datum för användning 2020-09-23
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS3505 Wireless speaker
Datum för användning 2020-09-23
kaymanswe
31/03/2021
Sverige
Nätt, bra ljud - men ingen AUX, och höga pling
Låter hyfsat bra för en sån liten högtalare. Den är ganska lätt, så det blir inte mycket bas, jag använder den som "bordsradio". Laddas med nya USB-C, och räcker hela dan. Enkel att para ihop, har play/paus och volymkontroll. Stort minus på plinget när man sätter på/stänger av (ganska högt). Litet minus på att det inte finns AUX, bara Bluetooth.
Fördelar
Enkel, lätt
Nackdelar
Plingar vid på/av
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS3505 Trådlös högtalare
Datum för användning 2021-02-28
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS3505 Trådlös högtalare
Datum för användning 2021-02-28
Bog85
17/03/2021
United Kingdom
Great sound for a small speaker
Love it... I just wish it was stereo so I could pair two of these for my PC
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS3505 Wireless speaker
Datum för användning 2020-02-17
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS3505 Wireless speaker
Datum för användning 2020-02-17
IPX7-klassningen innebär att högtalarelementet kan sänkas ned i upp till 30 minuter på ett djup på ner till 1 meter. Högtalartyget är inte vattentätt, men tål några vattendroppar.