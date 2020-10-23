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Utgått

Trådlös högtalare

TAS3505/00

4.3

| (3) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Hemma överallt

Morgonmusik i badrummet. Inspirerande poddsändningar på hemmakontoret. Med sitt högtalartyg i ullblandning och präglade knappar är den här snygga Bluetooth-högtalaren alltid rätt val. Du får överraskande högt ljud och 10 timmars speltid.

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Hemma överallt

  • Bluetooth®

  • 5 W uteffekt

  • 10 timmars speltid

Form och funktion i perfekt harmoni

Form och funktion i perfekt harmoni

Den här enkla men slående Bluetooth-högtalaren fixar musik med stil. Med de präglade knapparna kan du styra uppspelning, Bluetooth med mera och den inbyggda mikrofonen gör att du kan ta emot handsfree-samtal. Bärhandtaget gör dessutom högtalaren enkel att flytta från rum till rum.

10 timmars speltid. 2,5 timmars laddningstid

10 timmars speltid. 2,5 timmars laddningstid

Du får 10 timmars speltid med en enda laddning och den trådlösa räckvidden är 20 m. Det tar 2,5 timmar att ladda högtalaren via den medföljande USB-C-kabeln. Ett passivt högtalarelement ger kraftfull bas och ljudet förblir klart även vid hög volym.

Kvadrat-högtalartyg. Utformat för att släppa igenom ljudet

Den här högtalaren är täckt av ett förstklassigt högtalartyg som skapats av den exklusiva tillverkaren Kvadrat. Det här vackra materialet som består av en ullblandning är akustiskt transparent, vilket gör att ljudet kan flöda fritt från högtalaren ut i rummet.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Bild på AWARD-1679621

Recensioner

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4.3

av 5

3

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

23/10/2020

United Kingdom

United Kingdom

Big Performance from a little speaker.

Amazing sound quality from such a small speaker, performs well above its wieght with crystal clear sound with warm tones across a wide range of musical genres. Excellent Bass / Treble balance, not tinny at all as many other small bluetooth speakers can be. Connects virtually instantly to phone / laptop.

Fördelar

Perfornance sound quality and perfect size for travelling.

Nackdelar

None, seriously none.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS3505 Wireless speaker

Datum för användning 2020-09-23

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS3505 Wireless speaker

Datum för användning 2020-09-23

31/03/2021

Sverige

Sverige

Nätt, bra ljud - men ingen AUX, och höga pling

Låter hyfsat bra för en sån liten högtalare. Den är ganska lätt, så det blir inte mycket bas, jag använder den som "bordsradio". Laddas med nya USB-C, och räcker hela dan. Enkel att para ihop, har play/paus och volymkontroll. Stort minus på plinget när man sätter på/stänger av (ganska högt). Litet minus på att det inte finns AUX, bara Bluetooth.

Fördelar

Enkel, lätt

Nackdelar

Plingar vid på/av

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS3505 Trådlös högtalare

Datum för användning 2021-02-28

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS3505 Trådlös högtalare

Datum för användning 2021-02-28

17/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great sound for a small speaker

Love it... I just wish it was stereo so I could pair two of these for my PC

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS3505 Wireless speaker

Datum för användning 2020-02-17

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS3505 Wireless speaker

Datum för användning 2020-02-17

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Ansvarsfriskrivningar

  1. IPX7-klassningen innebär att högtalarelementet kan sänkas ned i upp till 30 minuter på ett djup på ner till 1 meter. Högtalartyget är inte vattentätt, men tål några vattendroppar.