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Utgått
Sjung högt
Låt dem stå i rampljuset med den färgglada Bluetooth-högtalaren som har en trådlös mikrofon! Med enknappsinspelning kan barn enkelt skapa olika spår – allt från låtar till berättelser till presentationer. Du får klart ljud och sex timmars speltid.
5 m trådlös mikrofon
Smart Bluetooth-hopparning
Sex timmars speltid
105 x 105 x 38 mm
Den här ultrabärbara Bluetooth-högtalaren har en trådlös mikrofon. Barnen kan sjunga med till musiken, berätta historier eller till och med spela in påhittade filmsekvenser med sina vänner! Oavsett vad de väljer att göra kan de enkelt föreviga sina spår på ett micro SD-kort med en enda knapptryckning.
Du får 6 timmars speltid och en fullständig laddning tar 2,5 timmar. Laddning sker via mikro-USB. Fem tydligt märkta knappar gör det enkelt för barn att spela upp, pausa, justera volymen, byta källa och spela in.
Om du trycker länge på uppspelnings-/pausknappen kan du para ihop den trådlösa Bluetooth-högtalaren. När högtalaren har parats ihop kommer den ihåg den senaste enheten den parades ihop med. Högtalarens trådlösa räckvidd är 10 m.
5.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Vip740624
14/11/2023
België
Enceinte sans fil Philips pour les enfants
Le design est attractif. Facile d utilisation. Ne pas oublier d acheter la carte SD. Ça donne envie aux plus grands!
Fördelar
Permet de travailler son élocution
Nackdelar
Difficile à trouver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS4405N Enceinte sans fil
Datum för användning 2023-10-14
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS4405N Enceinte sans fil
Datum för användning 2023-10-14