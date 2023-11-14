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Utgått

Trådlös högtalare

TAS4405N/00

5

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Sjung högt

Låt dem stå i rampljuset med den färgglada Bluetooth-högtalaren som har en trådlös mikrofon! Med enknappsinspelning kan barn enkelt skapa olika spår – allt från låtar till berättelser till presentationer. Du får klart ljud och sex timmars speltid.

Visa alla fördelar

Sjung högt

  • 5 m trådlös mikrofon

  • Smart Bluetooth-hopparning

  • Sex timmars speltid

  • 105 x 105 x 38 mm

Sjung det. Säg det. Älska det!

Sjung det. Säg det. Älska det!

Den här ultrabärbara Bluetooth-högtalaren har en trådlös mikrofon. Barnen kan sjunga med till musiken, berätta historier eller till och med spela in påhittade filmsekvenser med sina vänner! Oavsett vad de väljer att göra kan de enkelt föreviga sina spår på ett micro SD-kort med en enda knapptryckning.

Leka på ett enkelt sätt

Leka på ett enkelt sätt

Du får 6 timmars speltid och en fullständig laddning tar 2,5 timmar. Laddning sker via mikro-USB. Fem tydligt märkta knappar gör det enkelt för barn att spela upp, pausa, justera volymen, byta källa och spela in.

Smart Bluetooth-parning

Smart Bluetooth-parning

Om du trycker länge på uppspelnings-/pausknappen kan du para ihop den trådlösa Bluetooth-högtalaren. När högtalaren har parats ihop kommer den ihåg den senaste enheten den parades ihop med. Högtalarens trådlösa räckvidd är 10 m.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
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14/11/2023

België

België

Enceinte sans fil Philips pour les enfants

Le design est attractif. Facile d utilisation. Ne pas oublier d acheter la carte SD. Ça donne envie aux plus grands!

Fördelar

Permet de travailler son élocution

Nackdelar

Difficile à trouver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS4405N Enceinte sans fil

Datum för användning 2023-10-14

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS4405N Enceinte sans fil

Datum för användning 2023-10-14

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