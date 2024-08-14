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Utgått
TAS5505/00
Koppla av med stil
Koppla av med Bluetooth-högtalaren som kompletterar alla inredningsstilar. Du får 12 timmars speltid och fylligt ljud med varm bas. Högtalartyget i ullblandning ger en sofistikerad stil och den inbyggda mikrofonen gör att du kan ta emot handsfree-samtal.
Bluetooth®
20 W uteffekt
12 timmars speltid
Den här högtalaren ser fantastisk ut var du än placerar den. Med de präglade knapparna kan du styra uppspelning, Bluetooth med mera, och du kan ta emot handsfree-samtal med den inbyggda mikrofonen. Du kan även dra en bärrem genom högtalarens remhål.
Gå från jobbet till en middagsbjudning på ett enkelt sätt. Du får 12 timmars speltid med en enda laddning och den trådlösa räckvidden är 20 m. Det tar 3,5 timmar att ladda högtalaren via den medföljande USB-C-kabeln.
Den här högtalaren är täckt av ett förstklassigt högtalartyg som skapats av den exklusiva tillverkaren Kvadrat. Det här vackra materialet som består av en ullblandning är akustiskt transparent, vilket gör att ljudet kan flöda fritt från högtalaren ut i rummet.
Utmärkelser
4.0
av 5
4
Recensioner
Tjebbe
14/08/2024
Nederland
perfecte speakers
2 speakers gekocht. Koppelen gaat kinderlijk eenvoudig. Prima stereo geluid. Geen overdreven Bass. Hoog en Midden tonen zijn prima. Mooie vormgeving.
Fördelar
Geluid, Vormgeving. Stereo, Koppelen.
Nackdelar
Hoge en lage tonen kunnen niet worden ingesteld. Ik vind het prima want ben tevreden over het geluid maar dat zou mogelijk een nadeel. kunnen zijn.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS5505 Draadloze luidspreker
Datum för användning 2023-08-14
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS5505 Draadloze luidspreker
Datum för användning 2023-08-14
Ghunter55
05/04/2023
Nederland
geweldig speaker!
Geweldig geluid voor een kleine box. Het werkt super!
Fördelar
mooie geluid, makkelijk te verbinden
Nackdelar
geen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS5505 Draadloze luidspreker
Datum för användning 2023-03-05
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS5505 Draadloze luidspreker
Datum för användning 2023-03-05
greenkeeper
08/07/2021
Deutschland
Perfektes Produkt Satter Sound
Hatten es im Urlaub dabei, Wasser Sand auch Kinder konnten nichts anrichten, einfache Handhabung und sehr langer Akku alles OOK
Fördelar
wie oben beschrieben sehr Hochwertig verarbeitet
Nackdelar
wenn es was kostet :-)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS5505 Kabellose Lautsprecher
Datum för användning 2020-06-08
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS5505 Kabellose Lautsprecher
Datum för användning 2020-06-08
IPX7-klassningen innebär att högtalarelementet kan sänkas ned i upp till 30 minuter på ett djup på ner till 1 meter. Högtalartyget är inte vattentätt, men tål några vattendroppar.