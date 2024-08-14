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Utgått

Trådlös högtalare

TAS5505/00

4

| (4) Recensioner

1 utmärkelse

Koppla av med stil

Koppla av med Bluetooth-högtalaren som kompletterar alla inredningsstilar. Du får 12 timmars speltid och fylligt ljud med varm bas. Högtalartyget i ullblandning ger en sofistikerad stil och den inbyggda mikrofonen gör att du kan ta emot handsfree-samtal.

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Koppla av med stil

  • Bluetooth®

  • 20 W uteffekt

  • 12 timmars speltid

Form och funktion i perfekt harmoni

Form och funktion i perfekt harmoni

Den här högtalaren ser fantastisk ut var du än placerar den. Med de präglade knapparna kan du styra uppspelning, Bluetooth med mera, och du kan ta emot handsfree-samtal med den inbyggda mikrofonen. Du kan även dra en bärrem genom högtalarens remhål.

12 timmars speltid. 3,5 timmars laddningstid

12 timmars speltid. 3,5 timmars laddningstid

Gå från jobbet till en middagsbjudning på ett enkelt sätt. Du får 12 timmars speltid med en enda laddning och den trådlösa räckvidden är 20 m. Det tar 3,5 timmar att ladda högtalaren via den medföljande USB-C-kabeln.

Kvadrat-högtalartyg. Utformat för att släppa igenom ljudet

Den här högtalaren är täckt av ett förstklassigt högtalartyg som skapats av den exklusiva tillverkaren Kvadrat. Det här vackra materialet som består av en ullblandning är akustiskt transparent, vilket gör att ljudet kan flöda fritt från högtalaren ut i rummet.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Bild på AWARD-1679621

Recensioner

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4.0

av 5

4

Recensioner

4
3
2

14/08/2024

Nederland

Nederland

perfecte speakers

2 speakers gekocht. Koppelen gaat kinderlijk eenvoudig. Prima stereo geluid. Geen overdreven Bass. Hoog en Midden tonen zijn prima. Mooie vormgeving.

Fördelar

Geluid, Vormgeving. Stereo, Koppelen.

Nackdelar

Hoge en lage tonen kunnen niet worden ingesteld. Ik vind het prima want ben tevreden over het geluid maar dat zou mogelijk een nadeel. kunnen zijn.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS5505 Draadloze luidspreker

Datum för användning 2023-08-14

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS5505 Draadloze luidspreker

Datum för användning 2023-08-14

05/04/2023

Nederland

Nederland

geweldig speaker!

Geweldig geluid voor een kleine box. Het werkt super!

Fördelar

mooie geluid, makkelijk te verbinden

Nackdelar

geen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS5505 Draadloze luidspreker

Datum för användning 2023-03-05

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS5505 Draadloze luidspreker

Datum för användning 2023-03-05

08/07/2021

Deutschland

Deutschland

Perfektes Produkt Satter Sound

Hatten es im Urlaub dabei, Wasser Sand auch Kinder konnten nichts anrichten, einfache Handhabung und sehr langer Akku alles OOK

Fördelar

wie oben beschrieben sehr Hochwertig verarbeitet

Nackdelar

wenn es was kostet :-)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS5505 Kabellose Lautsprecher

Datum för användning 2020-06-08

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS5505 Kabellose Lautsprecher

Datum för användning 2020-06-08

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Ansvarsfriskrivningar

  1. IPX7-klassningen innebär att högtalarelementet kan sänkas ned i upp till 30 minuter på ett djup på ner till 1 meter. Högtalartyget är inte vattentätt, men tål några vattendroppar.