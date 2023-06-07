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Utgått

Trådlös högtalare

TAS7807B/00

3.5

| (4) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Tillgänglig i

Svart
Svart
Vit
Vit

Öka volymen! Slående ljud för alla äventyr.

Välj de låtar som ger dig energi! Du kan ta med dig det slående ljudet i den här vattentäta högtalaren överallt. Träna i parken eller starta festen medan du slår upp tältet? Med 24 timmars speltid och en bärrem är du alltid redo.

Visa alla fördelar

Öka volymen! Slående ljud för alla äventyr.

  • IP67-klassning för damm-/vattenskydd

  • Stort ljud

  • Inbyggd mikrofon för samtal

  • Upp till 24 timmar musik

Kraftfullt ljud i ett läckert paket

Kraftfullt ljud i ett läckert paket

Från parker till campingplatser – ta med dig musiken du älskar vart vägen än leder dig! Två 70 mm woofers och två diskanthögtalare ger dig ett kraftfullt, klart ljud, och den här högtalaren är även snygg att se på. Vill du rocka ännu hårdare? Para ihop två högtalare för ett stereoljud som får igång festen.

24 timmars speltid. Håll festen igång

24 timmars speltid. Håll festen igång

Dags att sätta igång musiken? Den här högtalaren håller jämna steg med dig. Du får upp till 24 timmars speltid från en fulladdad högtalare och powerbanksfunktionen gör att du kan ladda anslutna enheter utan att stoppa musiken.

IP67-klassad för damm och vatten. Redo att rocka loss*

IP67-klassad för damm och vatten. Redo att rocka loss*

Från spåret till stranden till poolen – IP67-klassningen gör att högtalaren kan tas med överallt. Den löstagbara bärremmen gör högtalaren enkel att bära med sig, och Bluetooth-räckvidden på upp till 20 m innebär att du inte missar något. Även om telefonen är långt från högtalaren.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Bild på TPV_PBTAWARD13

Recensioner

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3.5

av 5

4

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2

07/06/2023

Nederland

Nederland

Super vol geluid voor de maat speaker!

Erg fijne speaker voor buiten en binnen. Goed geluid en stevige bas. Daarnaast erg stevig en kan tegen een stootje. Volledige dag aan gestaan dus met batterij zit het ook goed.

Fördelar

Goed geluid, batterij, mooi

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS7807B Draadloze luidspreker

Datum för användning 2022-05-07

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS7807B Draadloze luidspreker

Datum för användning 2022-05-07

18/10/2024

België

België

Tot nu toe tevreden met TAS7807B Draadloze Speaker

Sinds een paar dagen in huis. Makkelijk aan te sluiten. Voor zover nu al aan te geven, een prima geluid. Zowel de hoge als lage tonen. Enige wat ik (nog) niet kan vinden, is hoe ik de afstelling/balans van hoge en lage tonen kan aanpassen?!?

Fördelar

prima geluid en makkelijk aan te sluiten

Nackdelar

(nog) geen, maar nog maar net in huis

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS7807B Draadloze luidspreker

Datum för användning 2024-09-18

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS7807B Draadloze luidspreker

Datum för användning 2024-09-18

10/06/2023

Deutschland

Deutschland

Philips anställd

Super Klang mit sattem Bass

[Employee of philipsglobal] Ich bin ja bislang ein Bose Fan gewesen, hab nun aber mal diese Alternative von Philips versucht. Ich bin zufrieden mit dem Klang wobei mir der satte Bass auch bei niedrigen Lautstärken zusagt. Was mir nicht gefällt, ist das laute Philips Gingle beim Ein und Ausschalten. Ich benutze meine Speaker gerne in Hotels am Abend und da wäre es schon wenn ich den Begrüßungston zumindest leise machen könnte. Diese Möglichkeit hab ich auch in der Bedienungsanleitung nicht gefunden. Außerdem wäre es schön wenn ich an der Box selber die Titel überspringen könnte

Fördelar

Sound

Nackdelar

Lauter Gingle beim ein und ausschalten

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS7807B kabelloser Lautsprecher

Datum för användning 2023-05-10

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS7807B kabelloser Lautsprecher

Datum för användning 2023-05-10

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  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. IP67-klassningen innebär att högtalarelementet är dammtätt och kan sänkas ned i upp till 30 minuter på ett djup av upp till 1 m.