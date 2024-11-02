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TAT1108WT/00
Tydlig samtalskvalitet
6 mm högtalarelement för kraftfull bas
Ergonomisk design för komfort
Stänk-/svettåliga: IPX4
Oavsett hur lång din dag är har de här hörlurarna allt du behöver. Du får fem timmars speltid och ytterligare 10 timmar från det praktiska laddningsfodralet i fickformat.
Hör ljudet som det är tänkt att höras. De här hörlurarna har en specialkonstruerad design med 6 mm dynamiska högtalarelement som ger dig en verklig lyssnarupplevelse. Högtalarelementens stora kapacitet förbättrar dynamiken och basen så att du aldrig missar ett beat.
Låt inte ljud från omvärlden störa ditt lyssnande. De här hörlurarna har en AI-mikrofon som använder en avancerad AI-algoritm för att filtrera bort de ljud du inte vill höra och säkerställa tydlig samtalskvalitet. Hör varandra tydligt varje gång.
3.4
av 5
9
Recensioner
Tetebleue
02/11/2024
France
Incroyable rapport qualité/prix !!
Très bonne surprise que ces écouteurs. Qualité sonore étonnante à ce prix, finitions de bonne facture. Agréables à porter, résistants à l’humidité, compatibles Siri et Google Assistant, et avec une très bonne gestion des bruits ambiants par le micro lors des appels…je suis véritablement conquis, surtout compte tenu du prix!! Seule la recharge des écouteurs via la batterie du boîtier est plutôt lente.
Fördelar
Prix, qualité sonore, performances du micro lors des appels
Nackdelar
Charge lente des écouteurs
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT1108WT Casque True Wireless
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT1108WT Casque True Wireless
BramSt
17/10/2024
Nederland
Geweldige oordopjes
Hele fijne oordopjes in combinatie met mijn iPhone en de Bass Booster app. Ik heb vrij smalle hooringangen en de kleinste bijgeleverde dopjes zitten perfect, eindelijk oordopjes die er niet steeds uitvallen. Het geluid is prima en vooral de fysieke knopjes zijn heel prettig, je moet de knopjes echt indrukken voordat er iets gebeurt, met andere oordopjes gebeurt er bij een minimale aanraking al iets wat je niet wilt. De accu gaat erg lang mee. Kortom een hele goede aankoop.
Fördelar
Zitten goed, mooi geluid, fysieke knopjes
Nackdelar
Geen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT1108WT True wireless koptelefoons
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT1108WT True wireless koptelefoons
Dutchcowboy
01/08/2024
Nederland
Verifierad köpare
Super oortjes voor weinig
Fijne magnetische oortjes in oplaaddoosje, die lang meegaan er goed uitzien en prima geluid voor een superprijs. De automatische verb8nding is supersnel en handig in gebruik. Erg blij mee, ook 2 paar gekocht voor de kleinkinderen, ook die zijn er blij mee.
Fördelar
Speelduur, geluid en magnetische kliksysteem, en automatische verbinding.
Nackdelar
Alleen witte en zwarte exemplaren gezien. Geen blauw of groen en old school pink voor de ladies.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT1108WT True wireless koptelefoons
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT1108WT True wireless koptelefoons
Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.