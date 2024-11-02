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  • Hör ljuden tydligt
  • Hör ljuden tydligt
  • Hör ljuden tydligt
  • Hör ljuden tydligt
  • Hör ljuden tydligt
  • Hör ljuden tydligt
  • Hör ljuden tydligt
  • Hör ljuden tydligt
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True Wireless-hörlurar

TAT1108WT/00

3.4
| (9) Recensioner

Tillgänglig i

Blå
Blå
Svart
Svart
Vit
Vit
Hör ljuden tydligt
Hör låtar och samtal ordentligt. Dessa true wireless-hörlurar använder 6 mm högtalarelement för fylligt ljud och kraftfull bas och en AI-mikrofon för tydliga samtal. Med en IPX4-klassning för stänk- och svettålighet och ett laddningsfodral i fickformat för 15 timmars speltid.
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Hör ljuden tydligt

  • Tydlig samtalskvalitet

  • 6 mm högtalarelement för kraftfull bas

  • Ergonomisk design för komfort

  • Stänk-/svettåliga: IPX4

Inga problem. Upp till 15 timmars speltid med fodralet

Oavsett hur lång din dag är har de här hörlurarna allt du behöver. Du får fem timmars speltid och ytterligare 10 timmar från det praktiska laddningsfodralet i fickformat.

Specialkonstruerade 6 mm högtalarelement för fantastiskt ljud och kraftfull bas

Hör ljudet som det är tänkt att höras. De här hörlurarna har en specialkonstruerad design med 6 mm dynamiska högtalarelement som ger dig en verklig lyssnarupplevelse. Högtalarelementens stora kapacitet förbättrar dynamiken och basen så att du aldrig missar ett beat.

AI-mikrofon för tydlig samtalskvalitet

Låt inte ljud från omvärlden störa ditt lyssnande. De här hörlurarna har en AI-mikrofon som använder en avancerad AI-algoritm för att filtrera bort de ljud du inte vill höra och säkerställa tydlig samtalskvalitet. Hör varandra tydligt varje gång.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.4

av 5

9

Recensioner

3
2

02/11/2024

France

France

Incroyable rapport qualité/prix !!

Très bonne surprise que ces écouteurs. Qualité sonore étonnante à ce prix, finitions de bonne facture. Agréables à porter, résistants à l’humidité, compatibles Siri et Google Assistant, et avec une très bonne gestion des bruits ambiants par le micro lors des appels…je suis véritablement conquis, surtout compte tenu du prix!! Seule la recharge des écouteurs via la batterie du boîtier est plutôt lente.

Fördelar

Prix, qualité sonore, performances du micro lors des appels

Nackdelar

Charge lente des écouteurs

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT1108WT Casque True Wireless

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT1108WT Casque True Wireless

17/10/2024

Nederland

Nederland

Geweldige oordopjes

Hele fijne oordopjes in combinatie met mijn iPhone en de Bass Booster app. Ik heb vrij smalle hooringangen en de kleinste bijgeleverde dopjes zitten perfect, eindelijk oordopjes die er niet steeds uitvallen. Het geluid is prima en vooral de fysieke knopjes zijn heel prettig, je moet de knopjes echt indrukken voordat er iets gebeurt, met andere oordopjes gebeurt er bij een minimale aanraking al iets wat je niet wilt. De accu gaat erg lang mee. Kortom een hele goede aankoop.

Fördelar

Zitten goed, mooi geluid, fysieke knopjes

Nackdelar

Geen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT1108WT True wireless koptelefoons

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT1108WT True wireless koptelefoons

01/08/2024

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Super oortjes voor weinig

Fijne magnetische oortjes in oplaaddoosje, die lang meegaan er goed uitzien en prima geluid voor een superprijs. De automatische verb8nding is supersnel en handig in gebruik. Erg blij mee, ook 2 paar gekocht voor de kleinkinderen, ook die zijn er blij mee.

Fördelar

Speelduur, geluid en magnetische kliksysteem, en automatische verbinding.

Nackdelar

Alleen witte en zwarte exemplaren gezien. Geen blauw of groen en old school pink voor de ladies.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT1108WT True wireless koptelefoons

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT1108WT True wireless koptelefoons

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.