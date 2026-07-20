Bra ljud från de små öronpropparna som sitter som en smäck

SecureFit-öronpluggar med struktur ger en passform som känns lättare och bekvämare, samtidigt som de sitter tätt för ännu bättre ljud. Funktioner som Dynamic Bass gör att du kan njuta av den fulla kraften i dina favoritlåtar även om du lyssnar på låg ljudnivå.