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TAT1300BK/00
Små proppar. Mycket prisvärda
Naturligt ljud. Dynamisk bas
Laddningsfodral i fickstorlek
Bekväma SecureFit-öronpluggar
SecureFit-öronpluggar med struktur ger en passform som känns lättare och bekvämare, samtidigt som de sitter tätt för ännu bättre ljud. Funktioner som Dynamic Bass gör att du kan njuta av den fulla kraften i dina favoritlåtar även om du lyssnar på låg ljudnivå.
Kompatibilitet med de senaste Bluetooth® 6.0-enheterna gör att du kan streama utan irriterande ljudavbrott, och du kan ansluta upp till två enheter samtidigt. Microsoft Swift Pair stöds också.
Det lilla laddningsfodralet får lätt plats i fickan, eller kan du sätta fast en rem i remhålet* och hänga fodralet i väskan eller skärpet. I monoläget kan du använda en av öronpropparna medan den andra laddas.
Recensioner
Remmen medföljer inte i förpackningen.