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TAT2100BK/00
Tillgänglig i
Små öronproppar. Bekväm passform
Naturligt ljud. Dynamisk bas
4-mikrofonteknik
Laddningsfodral i fickstorlek
SecureFit-öronpluggar med struktur ger en passform som känns lättare och bekvämare, samtidigt som de sitter tätt för ännu bättre ljud. Funktioner som Dynamic Bass gör att du kan njuta av den fulla kraften i dina favoritlåtar även om du lyssnar på låg ljudnivå.
Kompatibilitet med de senaste Bluetooth® 6.0-enheterna gör att du kan streama utan irriterande ljudavbrott, och du kan ansluta upp till två enheter samtidigt. Google Fast Pair och Microsoft Swift Pair stöds också.
Dessa hörlurar har fyra mikrofoner, och två av dessa mikrofoner kombineras med en AI-algoritm för brusreducering för att ge dig kristallklara samtal. Din röst hörs tydligt även om du befinner dig på ett livligt kafé, och personen du pratar med kommer inte att distraheras av vad som händer omkring dig.
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