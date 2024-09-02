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TAT2149BK/00
Liten men mäktig
Med sin otroligt bekväma design sitter de här små true wireless-öronpropparna bra och ser snygga ut hela dagen! De är otroligt kraftfulla trots sin storlek med fantastiskt ljud och extra bas vid låg volym. Är du på väg ut? Fodralet kan fästas på en nyckelring.
Små true wireless-öronproppar
Laddningsfodral som kan fästas på en nyckelring
Naturligt ljud. Dynamisk bas
Tydliga samtal
Våra minsta true wireless-öronproppar någonsin har en design med tunn profil som sitter bra – och känns bra – även när du bär dem hela dagen. Öronpropparna sitter i ytterörat så ingen öronplugg sitter i hörselgången, och om du behöver lite mer grepp finns det silikonskydd (medföljer) i tre storlekar att välja mellan.
De här true wireless-öronpropparna är små, men du behöver inte höja volymen för att få bästa möjliga ljud ur högtalarelementen på 10 mm. Aktivera dynamisk bas via vänster öronpropp, eller Philips Headphones-appen, så kan du njuta av den fulla kraften hos din favoritbas, även när du lyssnar med låg ljudnivå.
Din röst hörs tydligt när du sitter i ett samtal. En mikrofon fångar upp ljudet från din röst medan en brusreduceringsalgoritm dämpar en del av bakgrundsbruset från världen omkring dig.
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