Otroligt små öronproppar. Fantastiskt bekväm passform

Våra minsta true wireless-öronproppar någonsin har en design med tunn profil som sitter bra – och känns bra – även när du bär dem hela dagen. Öronpropparna sitter i ytterörat så ingen öronplugg sitter i hörselgången, och om du behöver lite mer grepp finns det silikonskydd (medföljer) i tre storlekar att välja mellan.