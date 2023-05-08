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Utgått
TAT2205WT/00
6 mm element/sluten baksida
Bluetooth®
Det lilla laddningsfodralet är mycket smidigt och de här true wireless-hörlurarna står även emot stänk från alla håll. De klarar av lite svett och du behöver inte oroa dig om det plötsligt börjar regna.
Ge dig ut med flera laddningar i fickan. Du får upp till 4 timmars speltid från en enda laddning, plus 8 extra timmar från ett fulladdat fodral. Med en kort laddning på 15 minuter i fodralet får du 1 timmes speltid. Det tar 2 timmar att ladda fodralet via USB-C.
Du får fantastiskt ljud från 6 mm-neodymelementen och du kan rocka din musik bekvämt tack vare den åtsittande, lätta designen. Mjuka, utbytbara öronproppar hjälper dig att hitta en bekväm passform.
3.6
av 5
32
Recensioner
FleckiJ
08/05/2023
Deutschland
Sehr gute Kopfhörer
Sehr gute Kopfhörer passen super Audio ist top und Akku reich locker den ganzen tag
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer
Strukka
01/01/2022
Portugal
Verifierad köpare
Produto excelente
Conforto, qualidade, autonomia e som brutal, sem duvida os melhores que adquiri até á data.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series TAT2205WT Auriculares sem fios True
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series TAT2205WT Auriculares sem fios True
Harry p
04/07/2021
Nederland
Geweldig Geluid
Goed geluid klein dus geen grote tas ofz nodig . Ben heel blij
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series TAT2205WT Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series TAT2205WT Volledig draadloze in-ear-koptelefoon