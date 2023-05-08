ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Alltid redo
  • Alltid redo
  • Alltid redo
  • Alltid redo
  • Alltid redo
  • Alltid redo
  • Alltid redo
  • Alltid redo
  • Alltid redo
  • Alltid redo
  • Alltid redo
  • Alltid redo
  • Alltid redo
  • Alltid redo

Utgått

2000 seriesTrue wireless in-ear-hörlurar

TAT2205WT/00

3.6
| (32) Recensioner

Tillgänglig i

Blå
Blå
Röd
Röd
Svart
Svart
Vit
Vit
Alltid redo
Finns det något mer användbart än true wireless-hörlurar med ett laddningsfodral som passar i fickan på dina tajta jeans? De här stänk- och svettresistenta in-ear-hörlurarna ger dig ett fantastiskt ljud och upp till 12 timmars speltid.
Visa alla fördelar

Alltid redo

  • 6 mm element/sluten baksida

  • Bluetooth®

Stänk- och svettåliga till IPX4

Det lilla laddningsfodralet är mycket smidigt och de här true wireless-hörlurarna står även emot stänk från alla håll. De klarar av lite svett och du behöver inte oroa dig om det plötsligt börjar regna.

Superlitet laddningsfodral för upp till 12 timmars speltid

Ge dig ut med flera laddningar i fickan. Du får upp till 4 timmars speltid från en enda laddning, plus 8 extra timmar från ett fulladdat fodral. Med en kort laddning på 15 minuter i fodralet får du 1 timmes speltid. Det tar 2 timmar att ladda fodralet via USB-C.

Säker och bekväm passform

Du får fantastiskt ljud från 6 mm-neodymelementen och du kan rocka din musik bekvämt tack vare den åtsittande, lätta designen. Mjuka, utbytbara öronproppar hjälper dig att hitta en bekväm passform.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.6

av 5

32

Recensioner

08/05/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Kopfhörer

Sehr gute Kopfhörer passen super Audio ist top und Akku reich locker den ganzen tag

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer

01/01/2022

Portugal

Portugal

Verifierad köpare

Produto excelente

Conforto, qualidade, autonomia e som brutal, sem duvida os melhores que adquiri até á data.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2000 series TAT2205WT Auriculares sem fios True

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2000 series TAT2205WT Auriculares sem fios True

04/07/2021

Nederland

Nederland

Geweldig Geluid

Goed geluid klein dus geen grote tas ofz nodig . Ben heel blij

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2000 series TAT2205WT Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2000 series TAT2205WT Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.