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Utgått

Originalradio

TAVS700/10

3.7

| (19) Recensioner

Legendariska vibbar

Äkta 50-talsstil möter moderna prestanda i den här nätanslutna Bluetooth-radion. Trähöljet, kopparvreden och den dimbara displayen drar blickarna till sig i vilket rum som helst. En digital radiomottagare ger tydlig mottagning.

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Legendariska vibbar

  • Bluetooth®

  • 20 W uteffekt

Kopparfärgat nätgaller låter ljudet flöda

Kopparfärgat nätgaller låter ljudet flöda

Vintagehölje i trä. Klassiska 50-talsdetaljer

Den här Bluetooth-klockradion hyllar Philips klassiska bordsradio Philetta 254. Vintagehöljet i trä andas charm och 50-talsdetaljerna på de dubbla vredena och högtalargallret tar dig tillbaka till en tid när jazz och rock and roll var det som dominerade i etern.

Vikt: 2,55 kg

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

19

Recensioner

21/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Has great features

Its Retro look Radio and have great Bass Sound easy to preset station.

Fördelar

Good sound

Nackdelar

Nil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAVS700 Original radio

Datum för användning 2021-02-20

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAVS700 Original radio

Datum för användning 2021-02-20

16/02/2022

España

España

Verifierad köpare

Si te gusta lo retro, este es tu producto

Es un producto acorde con su precio. Lo adquirí más que todo por su diseño retro que no pasa desapercibido en cualquier habitación, simplemente me encanta. La radio no la he probado y el Dab aquí en españa existen muy pocas emisoras. Lo único que si he utilizado es la conexión por medio de Bluetooth, que funciona a la primera y sin ningún problema en cualquier teléfono bajo el entorno Apple. El sonido no es comparable con las marcas como Marshall o otras pero produce unos graves potentes. La potencia para un pequeño salón es más que suficiente. Sinceramente estoy muy contento con el producto. Ya os digo si os gusta lo retro.

Fördelar

A parte de altavoz también tiene radio

Nackdelar

Es una pena que en España, no se pueda disfrutar de la radio DAB

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAVS700 Radio Original

Datum för användning 2021-01-16

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAVS700 Radio Original

Datum för användning 2021-01-16

19/10/2020

Deutschland

Deutschland

Sehr schönes Design. Hochwertige Verarbeitung.

Sehr gutes Klangbild. Angenehm Bedienungsfreundlich. Dank kompakter Abmessungen überall problemlos aufzustellen.

Fördelar

Dank Bluetooth breitbandig nutzbar.

Nackdelar

Kein AUX, SD-Card und USB Eingang. Gewöhnungsbedürftig: Lautstärkeregler rechts.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAVS700 Original-Radio

Datum för användning 2020-06-19

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAVS700 Original-Radio

Datum för användning 2020-06-19

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