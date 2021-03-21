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Utgått
TAVS700/10
Legendariska vibbar
Äkta 50-talsstil möter moderna prestanda i den här nätanslutna Bluetooth-radion. Trähöljet, kopparvreden och den dimbara displayen drar blickarna till sig i vilket rum som helst. En digital radiomottagare ger tydlig mottagning.
Bluetooth®
20 W uteffekt
Kopparfärgat nätgaller låter ljudet flöda
Den här Bluetooth-klockradion hyllar Philips klassiska bordsradio Philetta 254. Vintagehöljet i trä andas charm och 50-talsdetaljerna på de dubbla vredena och högtalargallret tar dig tillbaka till en tid när jazz och rock and roll var det som dominerade i etern.
3.7
av 5
19
Recensioner
MANNZS
21/03/2021
United Kingdom
Has great features
Its Retro look Radio and have great Bass Sound easy to preset station.
Fördelar
Good sound
Nackdelar
Nil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAVS700 Original radio
Datum för användning 2021-02-20
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAVS700 Original radio
Datum för användning 2021-02-20
Difrapeba
16/02/2022
España
Verifierad köpare
Si te gusta lo retro, este es tu producto
Es un producto acorde con su precio. Lo adquirí más que todo por su diseño retro que no pasa desapercibido en cualquier habitación, simplemente me encanta. La radio no la he probado y el Dab aquí en españa existen muy pocas emisoras. Lo único que si he utilizado es la conexión por medio de Bluetooth, que funciona a la primera y sin ningún problema en cualquier teléfono bajo el entorno Apple. El sonido no es comparable con las marcas como Marshall o otras pero produce unos graves potentes. La potencia para un pequeño salón es más que suficiente. Sinceramente estoy muy contento con el producto. Ya os digo si os gusta lo retro.
Fördelar
A parte de altavoz también tiene radio
Nackdelar
Es una pena que en España, no se pueda disfrutar de la radio DAB
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAVS700 Radio Original
Datum för användning 2021-01-16
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAVS700 Radio Original
Datum för användning 2021-01-16
noda
19/10/2020
Deutschland
Sehr schönes Design. Hochwertige Verarbeitung.
Sehr gutes Klangbild. Angenehm Bedienungsfreundlich. Dank kompakter Abmessungen überall problemlos aufzustellen.
Fördelar
Dank Bluetooth breitbandig nutzbar.
Nackdelar
Kein AUX, SD-Card und USB Eingang. Gewöhnungsbedürftig: Lautstärkeregler rechts.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAVS700 Original-Radio
Datum för användning 2020-06-19
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAVS700 Original-Radio
Datum för användning 2020-06-19