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Utgått

Trådlös högtalare för hemmet

TAW6505/10

3.3

| (47) Recensioner

Större ljud. Alla rum.

Den här kraftfulla trådlösa högtalaren ger dig fylligt ljud på 80 W, antingen på egen hand eller som en del i en flerrumskonfiguration. Du får stereoljud som är fullspäckat med detaljer, perfekt synkronisering och enkel kontroll oavsett om du ansluter till TV:n eller andra högtalare.

Visa alla fördelar

Större ljud. Alla rum.

  • Wi-Fi. Ljud i flera rum

  • Kompatibel med DTS Play-Fi

  • Ansluter till röstassistenter

  • Inbyggd LED

DTS Play-Fi. Högkvalitativt ljud för flera rum

DTS Play-Fi. Högkvalitativt ljud för flera rum

Den här trådlösa högtalaren är kompatibel med DTS Play-Fi, så du kan enkelt synkronisera den med andra DTS Play-Fi-kompatibla högtalare för ljud i flera rum. Om din soundbar har stöd för DTS Play-Fi Surround kan du till och med göra högtalaren till en del av en äkta surroundljudsanläggning på filmkvällen.

Fylligt ljud i alla rum. Perfekt synkronisering mellan rum

Två woofer, två passiva högtalarelement och två tweetrar kombineras för att ge dig ljud som fyller hela rummet med kraftfull bas och klar diskant. Wi-Fi-streaming ger dig en signal av högsta kvalitet och säkerställer att ljudet synkroniseras perfekt mellan högtalare och rum.

Förstärker ljudet från dina smarta assistenthögtalare

Be Alexa-aktiverade enheter eller enheter som har Google Assistent att spela upp musik via högtalaren. Höj volymen för ett party. Sänk den sent på kvällen. Få nyheter och mycket mer. Allt helt handsfree.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.3

av 5

47

Recensioner

16/02/2022

Norge

Norge

SKUFFER IKKE

Veldig fornøyd og kommer til å anskaffe en til i løpet av kort tid. Eneste minus er en altfor kort strømledning.

Fördelar

Det meste.

Nackdelar

Kort strømkabel.

Den här recensionen skrevs för TAW6505 Trådløs høyttaler til hjemmet

Datum för användning 2022-01-16

Den här recensionen skrevs för TAW6505 Trådløs høyttaler til hjemmet

Datum för användning 2022-01-16

01/02/2024

United Kingdom

United Kingdom

Amazing PlayFi speaker, so good that I bought two.

I'm using it with DLNA server and play local music upstairs and downstairs using two speakers and one soundbar - absolutely flawless. Loud enough to cook in the kitchen with all fans on. High quality sound, especially with Critical Listening Mode. App is just ok and not overcomplicated. I know there are online services compatible like Amazon Music, Tidaletc. but I'm not using them. Just 10/10 product for me.

Fördelar

PlayFi system compatible, seamless updates, fast connection, Bluetooth, Chromecast compatible,

Nackdelar

PlayFi is updating and managing the PlayFi software but separate Philips app needed to control the lights and update firmware. That's not neat but irrelevant for me.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAW6505 Wireless home speaker

Datum för användning 2024-01-01

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAW6505 Wireless home speaker

Datum för användning 2024-01-01

08/01/2024

België

België

Mooi, degelijk en warm geluid.

De speaker past mooi in het interieur en de bouwkwaliteit is vrij degelijk. Het geluid is top maar niet instelbaar via een equalizer in de app. De integratie met Google Home toepassing werkt perfect. De "ambilight" leds vind ik persoonlijk kitsch en overbodig.

Fördelar

Mooi design, warm geluid, degelijk gebouwd.

Nackdelar

Leds, gebrek aan equalizer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Datum för användning 2023-12-08

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Datum för användning 2023-12-08

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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