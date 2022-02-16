Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
TAW6505/10
Större ljud. Alla rum.
Den här kraftfulla trådlösa högtalaren ger dig fylligt ljud på 80 W, antingen på egen hand eller som en del i en flerrumskonfiguration. Du får stereoljud som är fullspäckat med detaljer, perfekt synkronisering och enkel kontroll oavsett om du ansluter till TV:n eller andra högtalare.
Wi-Fi. Ljud i flera rum
Kompatibel med DTS Play-Fi
Ansluter till röstassistenter
Inbyggd LED
Den här trådlösa högtalaren är kompatibel med DTS Play-Fi, så du kan enkelt synkronisera den med andra DTS Play-Fi-kompatibla högtalare för ljud i flera rum. Om din soundbar har stöd för DTS Play-Fi Surround kan du till och med göra högtalaren till en del av en äkta surroundljudsanläggning på filmkvällen.
Två woofer, två passiva högtalarelement och två tweetrar kombineras för att ge dig ljud som fyller hela rummet med kraftfull bas och klar diskant. Wi-Fi-streaming ger dig en signal av högsta kvalitet och säkerställer att ljudet synkroniseras perfekt mellan högtalare och rum.
Be Alexa-aktiverade enheter eller enheter som har Google Assistent att spela upp musik via högtalaren. Höj volymen för ett party. Sänk den sent på kvällen. Få nyheter och mycket mer. Allt helt handsfree.
3.3
av 5
47
Recensioner
Eindhoven1891
16/02/2022
Norge
SKUFFER IKKE
Veldig fornøyd og kommer til å anskaffe en til i løpet av kort tid. Eneste minus er en altfor kort strømledning.
Fördelar
Det meste.
Nackdelar
Kort strømkabel.
Den här recensionen skrevs för TAW6505 Trådløs høyttaler til hjemmet
Datum för användning 2022-01-16
Den här recensionen skrevs för TAW6505 Trådløs høyttaler til hjemmet
Datum för användning 2022-01-16
KrisDeb
01/02/2024
United Kingdom
Amazing PlayFi speaker, so good that I bought two.
I'm using it with DLNA server and play local music upstairs and downstairs using two speakers and one soundbar - absolutely flawless. Loud enough to cook in the kitchen with all fans on. High quality sound, especially with Critical Listening Mode. App is just ok and not overcomplicated. I know there are online services compatible like Amazon Music, Tidaletc. but I'm not using them. Just 10/10 product for me.
Fördelar
PlayFi system compatible, seamless updates, fast connection, Bluetooth, Chromecast compatible,
Nackdelar
PlayFi is updating and managing the PlayFi software but separate Philips app needed to control the lights and update firmware. That's not neat but irrelevant for me.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAW6505 Wireless home speaker
Datum för användning 2024-01-01
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAW6505 Wireless home speaker
Datum för användning 2024-01-01
NicAi
08/01/2024
België
Mooi, degelijk en warm geluid.
De speaker past mooi in het interieur en de bouwkwaliteit is vrij degelijk. Het geluid is top maar niet instelbaar via een equalizer in de app. De integratie met Google Home toepassing werkt perfect. De "ambilight" leds vind ik persoonlijk kitsch en overbodig.
Fördelar
Mooi design, warm geluid, degelijk gebouwd.
Nackdelar
Leds, gebrek aan equalizer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Datum för användning 2023-12-08
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Datum för användning 2023-12-08