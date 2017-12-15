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Utgått

FidelioHörlurar

X2/00

4.9

| (34) Recensioner | 97% rekommenderar den här produkten

Hi-Fi-ljud, bekvämt hemma

Med Fidelio X2-hörlurar får du en äkta ljudupplevelse med utsökt ljud och bekvämlighet i ditt eget hem. Njut av kristallklara ljuddetaljer och utmärkt passform, som designats för att ge dig en perfekt lyssnarupplevelse.

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Hi-Fi-ljud, bekvämt hemma

  • 50 mm element/öppen baksida

  • Over-ear

  • Lyxiga kuddar i minnesskum

Självjusterande, luftigt inre huvudband med 3D-mesh för perfekt passform

Självjusterande, luftigt inre huvudband med 3D-mesh för perfekt passform

Det självjusterande, lätta inre huvudbandet har ett luftigt 3D-mesh, som inte bara andas utan även är tillräckligt flexibelt för att alltid garantera perfekt passform.

3,5 mm till 6,3 mm adapter medföljer

Lyxiga skumöronkuddar med minne för komfort under lång tid

Lyxiga skumöronkuddar med minne för komfort under lång tid

De material som har använts för Fidelio X2 är noggrant utvalda för att ge långvarig komfort och bättre ljudprestanda. De lyxiga öronkuddarna som andas och har minnesskum är designade för bästa ergonomiska passform. Skummet formas perfekt efter ditt öra, och dessutom förseglar det basljudet och utestänger brus från omgivningen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.9

av 5

34

Recensioner

97%

rekommenderar den här produkten

2
1

15/12/2017

Sverige

Sverige

Äntligen mina=)

Köpte ett par andra lurar för ca tre år sedan som då kostade knappt hälften. De var det bästa under dessa. Hela tiden har jag suktat efter dessa och inväntat ett pris jag inte kan motstå.Det ljudet och den kvalitén man får är fantastiskt. Har jämfört många och de här låter enligt mig bättre än allt annat jag testat för upp till ca 5000:- Nu längtar man till Julafton så att jag får öppna frugans present till mig.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio X2 Hörlurar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio X2 Hörlurar

27/12/2016

Sverige

Sverige

Blir inte bättre just nu...!!!

Bygg, ljudkvalite och dom sitter helt underbart...!!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio X2 Hörlurar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio X2 Hörlurar

30/11/2014

Sverige

Sverige

Klaraste ljudbilden under 7000kr!

X2 är synnerligen bekväma och levererar ett enastående ljud. Basen ligger på precis rätt nivå och lurarna separerar olika delar i ljudbilden på ett imponerande sätt. En njutning, speciellt om man ansluter dem till en separat hörlursförstärkare och verkligen låter lurarna komma till sin rätt! När membranen är inkörda i ca. 200 timmar så slår de konkurrenterna på fingrarna!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio X2 Hörlurar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio X2 Hörlurar

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