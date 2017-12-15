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Utgått
Hi-Fi-ljud, bekvämt hemma
Med Fidelio X2-hörlurar får du en äkta ljudupplevelse med utsökt ljud och bekvämlighet i ditt eget hem. Njut av kristallklara ljuddetaljer och utmärkt passform, som designats för att ge dig en perfekt lyssnarupplevelse.
50 mm element/öppen baksida
Over-ear
Lyxiga kuddar i minnesskum
Det självjusterande, lätta inre huvudbandet har ett luftigt 3D-mesh, som inte bara andas utan även är tillräckligt flexibelt för att alltid garantera perfekt passform.
De material som har använts för Fidelio X2 är noggrant utvalda för att ge långvarig komfort och bättre ljudprestanda. De lyxiga öronkuddarna som andas och har minnesskum är designade för bästa ergonomiska passform. Skummet formas perfekt efter ditt öra, och dessutom förseglar det basljudet och utestänger brus från omgivningen.
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4.9
av 5
34
Recensioner
97%
rekommenderar den här produkten
Petrini
15/12/2017
Sverige
Äntligen mina=)
Köpte ett par andra lurar för ca tre år sedan som då kostade knappt hälften. De var det bästa under dessa. Hela tiden har jag suktat efter dessa och inväntat ett pris jag inte kan motstå.Det ljudet och den kvalitén man får är fantastiskt. Har jämfört många och de här låter enligt mig bättre än allt annat jag testat för upp till ca 5000:- Nu längtar man till Julafton så att jag får öppna frugans present till mig.
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Den här recensionen skrevs för Fidelio X2 Hörlurar
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Den här recensionen skrevs för Fidelio X2 Hörlurar
osmozza1975
27/12/2016
Sverige
Blir inte bättre just nu...!!!
Bygg, ljudkvalite och dom sitter helt underbart...!!!
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Den här recensionen skrevs för Fidelio X2 Hörlurar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio X2 Hörlurar
Emillarson89
30/11/2014
Sverige
Klaraste ljudbilden under 7000kr!
X2 är synnerligen bekväma och levererar ett enastående ljud. Basen ligger på precis rätt nivå och lurarna separerar olika delar i ljudbilden på ett imponerande sätt. En njutning, speciellt om man ansluter dem till en separat hörlursförstärkare och verkligen låter lurarna komma till sin rätt! När membranen är inkörda i ca. 200 timmar så slår de konkurrenterna på fingrarna!
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Den här recensionen skrevs för Fidelio X2 Hörlurar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio X2 Hörlurar