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  • Nära rakning som varar hela dagen, ultimat hudkomfort
  • Nära rakning som varar hela dagen, ultimat hudkomfort
  • Nära rakning som varar hela dagen, ultimat hudkomfort
  • Nära rakning som varar hela dagen, ultimat hudkomfort
  • Nära rakning som varar hela dagen, ultimat hudkomfort
  • Nära rakning som varar hela dagen, ultimat hudkomfort
  • Nära rakning som varar hela dagen, ultimat hudkomfort
  • Nära rakning som varar hela dagen, ultimat hudkomfort
  • Nära rakning som varar hela dagen, ultimat hudkomfort
  • Nära rakning som varar hela dagen, ultimat hudkomfort
  • Nära rakning som varar hela dagen, ultimat hudkomfort
  • Nära rakning som varar hela dagen, ultimat hudkomfort
  • Nära rakning som varar hela dagen, ultimat hudkomfort
  • Nära rakning som varar hela dagen, ultimat hudkomfort
  • Nära rakning som varar hela dagen, ultimat hudkomfort
  • Nära rakning som varar hela dagen, ultimat hudkomfort
  • Nära rakning som varar hela dagen, ultimat hudkomfort
  • Nära rakning som varar hela dagen, ultimat hudkomfort
  • Nära rakning som varar hela dagen, ultimat hudkomfort
  • Nära rakning som varar hela dagen, ultimat hudkomfort
  • Nära rakning som varar hela dagen, ultimat hudkomfort
  • Nära rakning som varar hela dagen, ultimat hudkomfort
  • Nära rakning som varar hela dagen, ultimat hudkomfort
  • Nära rakning som varar hela dagen, ultimat hudkomfort

i9000 Prestige UltraRakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ Pro

XP9402/11

4.4
| (841) Recensioner | 87% rekommenderar den här produkten

3 Utmärkelser

Nära rakning som varar hela dagen, ultimat hudkomfort
Philips i9000 Prestige Ultra, vår mest innovativa rakapparat med Triple Action Lift & Cut-system som klipper håret vid roten för en nära rakning som varar hela dagen, även i svårrakade områden. SkinIQ Pro har nu fem raklägen för ultimat hudkomfort.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

med SkinIQ Pro-teknik

Nära rakning som varar hela dagen, ultimat hudkomfort

  • Triple Action Lift & Cut-teknik

  • NanoTech Dual Precision-blad

  • Flexibelt 360° precisionsrakhuvud

  • Aktiv tryck- och rörelsevägledning

  • 7 års garanti****

Nära rakning som varar hela dagen

Nära rakning som varar hela dagen

Vårt patenterade Triple Action Lift & Cut-raksystem lyfter försiktigt hårstrået från roten och skonsamt klipper av det precis intill huden (upp till -0,08 mm). För en otroligt nära rakning som varar hela dagen.

Precision, även i de mest svårrakade områdena

Precision, även i de mest svårrakade områdena

Helt flexibla och mindre, kompakta huvuden med hudutsträckningsmönster som dynamiskt anpassar sig efter varje rundning i ansiktet. För konstant hudkontakt med 20 % mer precision** för att fånga upp svåra hårstrån på halsen och under näsan. Precision överallt.

Effektiv i varje drag, även på ett 1-, 3- och 7-dagarsskägg

Effektiv i varje drag, även på ett 1-, 3- och 7-dagarsskägg

De 360° roterande NanoTech Dual Precision-bladen är utformade för att fånga upp hår som växer i olika riktningar och fångar upp 25 % mer hår per drag*, med upp till åtta miljoner klippåtgärder per minut, för exakt effektivitet även på ett 1-, 3- eller 7-dagarsskägg.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Utmärkelser

  • Award image PBTAWARD148
  • Award image PBTAWARD144
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Recensioner

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4.4

av 5

841

Recensioner

87%

rekommenderar den här produkten

04/07/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Fungerar utmärkt för mina behov

Såg reklamen för denna produkt och är helnöjd. Den rakar perfekt och är lätt att rengöra.

Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-03

Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-03

15/05/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Utmärkt produkt!

Smidig att hålla och rakningen går sån en dans, laddningen räcker längre än uppgivits!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ Pro

Date of Use 2026-04-30

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ Pro

Date of Use 2026-04-30

09/04/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Rekommenderar

Hade lite problem på början med irriterad hud men nu allt ok . Rakapparat fungerar helt ok

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ Pro

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ Pro

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 

  1. Jämfört med Philips 3000 Series

  2. Jämfört med tidigare modell

  3. Jämfört med beläggning utan pärlor

  4. Vid registrering på Philips.com inom 90 dagar efter köp