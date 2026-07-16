Min elektriska Philips Avent-bröstpump har låg eller ingen sugeffekt

Använd alltid den strömadapter eller laddningskabel som medföljde pumpen. Om du har köpt en nyare modell som inte levererades med en strömadapter läser du pumpens användarhandbok och säkerställer att laddningstillbehören matchar de rekommenderade specifikationerna.

För vissa elektriska bröstpumpar från Philips Avent kan en sliten eller äldre strömadapter påverka prestandan.

Om du använder en äldre adapterversion ska du kontakta Philips kundtjänst för att kontrollera om ett kostnadsfritt byte är möjligt.