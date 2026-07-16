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Philips support

Min elektriska Philips Avent-bröstpump har låg eller ingen sugeffekt

Om din Philips Avent-bröstpump har låg sugeffekt, ingen sugeffekt alls, svag sugeffekt eller inte pumpar ur mjölk effektivt följer du stegen nedan.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF554/11 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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