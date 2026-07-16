Min elektriska Philips Avent-bröstpump har låg eller ingen sugeffekt

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Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF554/11 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›
Kan jag pumpa på ena sidan och amma på den andra?
Hur ska jag förvara urpumpad bröstmjölk?
Hur laddar jag min Philips Avent elektrisk bröstpump?
Hur länge ska jag pumpa? När ska jag sluta?
Vilka bh:ar fungerar med min Philips Avent elektrisk bröstpump?
Vilken är den maximala sugnivån på min Philips Avent elektrisk bröstpump?