Min Philips-rakapparat fungerar inte

Om du inte rengör din Philips-rakapparat regelbundet kan hår och skräp samlas runt rakhuvudena. Denna ansamling kan minska prestandan och förhindra att rakhuvudena snurrar.

Titta på videon nedan för en översikt över hur du rengör rakapparaten (rakapparatmodellerna skiljer sig åt, men samma principer gäller för alla Philips-rakapparater. Mer information finns i användarhandboken. Om du inte längre har den tryckta versionen av användarhandboken finns den online.)

Tips: När du har tryckt/klickat för att starta videon trycker/klickar du på kugghjulsikonen längst ned i videon för att aktivera undertexter för ditt språk (vid behov).