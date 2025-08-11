Min Philips-rakapparat fungerar inte

Följ felsökningsstegen nedan om Philips-rakapparaten inte fungerar, laddas eller startar.
Följ stegen i angiven ordning. Vissa steg kan verka uppenbara, men den här processen eliminerar många vanliga problem och bidrar till att begränsa grundorsaken.
Om du inte rengör din Philips-rakapparat regelbundet kan hår och skräp samlas runt rakhuvudena. Denna ansamling kan minska prestandan och förhindra att rakhuvudena snurrar.
Titta på videon nedan för en översikt över hur du rengör rakapparaten (rakapparatmodellerna skiljer sig åt, men samma principer gäller för alla Philips-rakapparater. Mer information finns i användarhandboken. Om du inte längre har den tryckta versionen av användarhandboken finns den online.)
Tips: När du har tryckt/klickat för att starta videon trycker/klickar du på kugghjulsikonen längst ned i videon för att aktivera undertexter för ditt språk (vid behov).
Om rakapparaten inte svarar när du trycker på strömknappen ska du ansluta den till en strömkälla och ladda den i minst två timmar.
Laddningstips
Om rakapparaten levereras med en USB-laddningskabel ska du se till att du använder en lämplig adapter eller annan strömkälla (se användarhandboken för mer information. Användarhandboken finns tillgänglig online om du inte längre har pappersversionen.)
Använd endast den laddare som medföljer produkten eller en äkta Philips-reservdel.
Prova att ansluta en annan apparat till eluttaget för att säkerställa att uttaget fungerar.
Kontrollera att laddningskabeln och adaptern inte är skadade. Du kan köpa en ny laddare här om det behövs.
Kontrollera att laddningskontakten är helt ansluten till rakapparaten.
Obs! Eftersom många Philips-rakapparater kan användas för våtrakning har de en inbyggd säkerhetsmekanism som förhindrar att de slås på när de ansluts till ett eluttag. Ladda och koppla ur rakapparaten innan du slår på den.
Om du nyligen har tagit isär rakapparaten för att rengöra den eller byta rakhuvuden ska du kontrollera att du har satt ihop den korrekt. Om rakapparaten slås på när skärhuvudet (den del av rakapparaten där rakhuvudena sitter) är öppen eller borttagen betyder det att rakhuvudena är felaktigt monterade, vilket förhindrar att rakapparaten startar.
I användarhandboken hittar du information om hur du installerar rakhuvudena korrekt. Användarhandboken finns tillgänglig online om du inte längre har pappersversionen.
Många Philips-rakapparater har ett inbyggt reslås som förhindrar att de slås på av misstag inuti en väska eller resväska.
Reslåset är aktiverat om en liten hänglåssymbol syns på rakapparatens handtag. Inaktivera det genom att hålla strömknappen intryckt i tre sekunder (observera att för modeller med en digital display ska du använda den inbyggda displayen på handtaget för att inaktivera reslåset).
Kontakta oss för att få ytterligare hjälp om du har följt stegen ovan men Philips-rakapparaten fortfarande inte fungerar.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:XP9407/37 , S591/05 , S791/06 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›