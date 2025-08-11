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Philips support

Min Philips-rakapparat fungerar inte

Följ felsökningsstegen nedan om Philips-rakapparaten inte fungerar, laddas eller startar.

Följ stegen i angiven ordning. Vissa steg kan verka uppenbara, men den här processen eliminerar många vanliga problem och bidrar till att begränsa grundorsaken.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: XP9407/37 , S591/05 , S791/06 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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